Modica – La Parrocchia di San Giorgio si prepara a vivere con intensità spirituale il triduo in onore di Santa Lucia, nel segno dell’ascolto della Parola, della contemplazione e della missione, in sintonia con il nuovo Piano Pastorale Diocesano “Duc in Altum” indicato dal Vescovo di Noto.

Il parroco, padre Michele Fidone, invita l’intera comunità a partecipare ai momenti proposti: “Sono giorni preziosi per lasciarci illuminare dalla testimonianza di Santa Lucia e dal Vangelo della Misericordia. Il triduo ci aiuta a riscoprire la bellezza della fede vissuta con gioia, dedizione e concretezza. Un momento pensato per crescere come Chiesa che ascolta, accoglie e cammina insieme”.

Il triduo in preparazione alla festa di Santa Lucia si aprirà mercoledì 10 dicembre alle ore 18.30 con una meditazione sul brano evangelico del Cieco nato (Gv 9,1-41), guidata dal Rev. Prof. Gabriele Vecchione, cappellano dell’Università La Sapienza di Roma. Un primo momento dedicato all’ascolto della Parola e alla riflessione sulla luce che Cristo porta nella vita di ogni credente.

Giovedì 11 dicembre, alle ore 18.30, la comunità vivrà un incontro di approfondimento sulla prima tappa del Piano Pastorale “Duc in Altum”, occasione per riscoprire l’invito del Vangelo a “prendere il largo” nella fede e nella vita ecclesiale. L’appuntamento sarà guidato dal parroco, padre Michele Fidone.

Il triduo si concluderà venerdì 12 dicembre, alle ore 18.30, con un intenso momento di adorazione eucaristica, durante il quale sarà possibile accostarsi anche al Sacramento della Riconciliazione. Un tempo di silenzio, preghiera e rinnovamento interiore che prepara alla festa con cuore libero e riconciliato.

Il giorno della festa, sabato 13, sono in programma ben sei celebrazioni, quella delle 11 sarà presieduta da mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto. Mentre alle 18 l’ultima celebrazione che anticipa la processione con il venerato simulacro di Santa Lucia per le vie della città, a cura dell’Associazione Portatori di San Giorgio.

Il cammino proposto si inserisce nello spirito della Lettera Pastorale del Vescovo, che invita le comunità a “raccontare il Vangelo della Misericordia”, coltivando una fede gioiosa, accogliente e missionaria. La Parrocchia di San Giorgio desidera vivere questi giorni come occasione di crescita comune, apertura al Vangelo e rinnovata testimonianza cristiana.