Bonus over 70. Con l’avanzare dell’età, soprattutto dopo i 70 anni, molti cittadini possono accedere a una serie di agevolazioni, sconti e riduzioni fiscali pensate per sostenere le fasce economicamente più fragili. È fondamentale verificare sempre i requisiti aggiornati presso gli uffici competenti (Comuni, Caf, Patronati).
Principali esenzioni e riduzioni
Ecco quali tasse e costi possono essere ridotti o eliminati raggiungendo determinate soglie di età e di reddito:
1. Canone RAI (Esenzione Over 75)
L’esenzione dal pagamento del canone televisivo scatta al compimento dei 75 anni, ma è subordinata a due condizioni di reddito e convivenza:
- Reddito Familiare Complessivo: Non superiore a 8.000 euro (somma del proprio reddito più quello del coniuge).
- Convivenza: Assenza di altri conviventi con reddito (escluse colf e badanti).
La domanda deve essere presentata tramite raccomandata all’Agenzia delle Entrate di Torino o via PEC.
2. TARI (Tassa sui Rifiuti)
Non esiste un’agevolazione nazionale automatica per gli over 70. Tuttavia, molti Comuni introducono esenzioni o sconti sulla TARI basati sull’ISEE basso o sull’età anagrafica (spesso dai 65 o 70 anni). È necessario verificare il regolamento dell’Ufficio Tributi del proprio Comune.
3. Ticket Sanitario (Esenzione Over 65)
L’esenzione dal ticket sanitario (codice E01) è prevista per i cittadini che hanno compiuto 65 anni e il cui reddito familiare complessivo risulti inferiore a 36.151,98 euro. Il beneficio viene solitamente attribuito in automatico, ma in caso contrario va richiesto alla propria ASL.
In alcune Regioni, gli over 65 già esenti possono godere anche dell’esenzione dal ticket del Pronto Soccorso per gli accessi in codice bianco.
4. Commissioni Bollettini Postali
Poste Italiane offre una tariffa scontata a chi ha più di 70 anni per il pagamento dei bollettini:
- Bollettini F35: Costo ridotto da 2,13 euro a 1,13 euro.
- Bollettini Precompilati per Sanzioni: Costo ridotto da 2,49 euro a 1,49 euro.
Il beneficio non è automatico e deve essere richiesto esibendo un documento allo sportello postale.
5. Agevolazioni Telefoniche
Alcuni operatori telefonici, come TIM, prevedono offerte e sconti dedicati agli utenti senior:
- Telefonia Fissa: Sconto del 50% sul canone più 30 minuti gratuiti mensili verso fissi o mobili, riservato a chi ha ISEE basso o disabilità.
- Telefonia Mobile: Pacchetti come “TIM 60+” con minuti e SMS illimitati e traffico dati a prezzi agevolati.
