La Rottamazione Quinquies rappresenta una nuova finestra di regolarizzazione fiscale, particolarmente rilevante poiché apre le porte anche a quei contribuenti che sono decaduti da piani di definizione agevolata precedenti.

Tuttavia, l’inclusione è soggetta a restrizioni precise, legate soprattutto alla natura della cartella e alla data di decadenza dal piano originario.

Chi può aderire alla Quinquies

L’accesso alla sanatoria è garantito a tutti i soggetti che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione entro i termini previsti:

Persone fisiche, lavoratori autonomi e professionisti.

Imprese individuali e società.

Enti non commerciali e associazioni.

Il requisito fondamentale resta che i carichi siano stati affidati e siano relativi a cartelle esattoriali per imposte, tributi e contributi previdenziali rimasti insoluti.

Debiti Inclusi nella definizione agevolata

La Rottamazione Quinquies comprende un’ampia gamma di debiti fiscali e contributivi, permettendo ai contribuenti di pagare solo il capitale originario e le spese di notifica (con stralcio di sanzioni e interessi):

Imposte Principali : IRPEF, IRES, IVA e altre imposte dirette e indirette derivanti dalle dichiarazioni.

: IRPEF, IRES, IVA e altre imposte dirette e indirette derivanti dalle dichiarazioni. Contributi e Somme Accessorie : Contributi previdenziali INPS non versati, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive.

: Contributi previdenziali INPS non versati, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive. Controlli Fiscali : Somme dovute a seguito di avvisi bonari e controlli automatici e formali.

: Somme dovute a seguito di avvisi bonari e controlli automatici e formali. Tributi Locali: In molti casi anche tributi come IMU, TARI, bollo auto e sanzioni amministrative, a condizione che il Comune o l’ente locale abbia deciso di aderire.

Restrizioni per i decaduti dai Piani precedenti

Per coloro che non hanno rispettato gli impegni di sanatorie passate (come la Rottamazione ter o Quater) sono previste due limitazioni principali: