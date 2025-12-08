Molte famiglie si interrogano sulle date di erogazione dell’Assegno Unico per il mese di dicembre. La buona notizia è che l’INPS ha comunicato un calendario anticipato per i beneficiari abituali.
Quando Arriva l’Assegno a Dicembre
Per chi già riceve l’Assegno Unico, i pagamenti sono previsti nelle seguenti date:
- Mercoledì 17 dicembre
- Giovedì 18 dicembre
- Venerdì 19 dicembre
Questa concentrazione dei versamenti nella terza settimana del mese assicura che le somme siano disponibili prima delle festività natalizie.
Nuove Domande e Conguagli
Chi ha presentato domanda per la prima volta riceverà il pagamento della prima rata nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione. Nella stessa data saranno accreditati anche gli eventuali importi sottoposti a conguaglio (a credito o a debito).
L’Appuntamento Cruciale: Rinnovo ISEE 2026
Con l’arrivo del nuovo anno, milioni di famiglie dovranno affrontare un passaggio fondamentale per non perdere l’Assegno Unico e altri benefici: il rinnovo dell’ISEE.
L’attestazione ISEE 2025 scade perentoriamente il 31 dicembre 2025.
Cosa fare da Gennaio 2026
Per continuare a ricevere l’Assegno Unico con l’importo corretto e non slittare all’importo minimo da marzo 2026, è indispensabile presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a partire da gennaio 2026 per ottenere l’ISEE aggiornato.
Attenzione: Il mancato rinnovo dell’ISEE entro i primi mesi del 2026 comporta la perdita dell’importo personalizzato dell’Assegno Unico.
Novità e Documenti Utili
Nel rinnovo dell’ISEE 2026 bisognerà tenere conto delle ultime novità, come l’esclusione dei Titoli di Stato dal calcolo della situazione patrimoniale familiare.
Per la presentazione della nuova DSU, è consigliabile raccogliere in anticipo tutti i documenti relativi a redditi e patrimoni riferiti al secondo anno precedente la dichiarazione (quindi principalmente al 2024) per accelerare la pratica.
