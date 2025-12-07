Modica – Manita per il Modica Calcio che nella decima vittoria consecutiva chiude con un sonoro 5-1 la partita contro la Polisportiva Gioiosa. Una giornata in memoria di Marco e Vincenzo, con un ingresso speciale dato dalla presenza degli Insuperabili in onore della Giornata Internazionale della Disabilità.

Primo tempo che inizia subito con grande agonismo in campo, le due formazioni non si risparmiano e lottano a centrocampo alla ricerca di corridoi per arrivare in porta. Il primo squillo arriva al 22’ quando Asero ci prova con un tiro dal limite e sfiora il palo. Stessa sorte per il tiro di Bonanno, qualche minuto più tardi, che dal limite sfiora la traversa grazie ad una leggera deviazione del portiere. Al 28’ arriva il gol degli ospiti con un tiro da fuori di Vignone che lascia spiazzato Truppo e porta avanti i suoi. Sul finale Brugaletta S. viene atterrato in area e l’arbitro non può far altro che decretare il calcio di rigore per i rossoblù, dal dischetto si presenta Belluso che non sbaglia e porta tutto in parità.

Nella ripresa subito un Modica indomito si porta avanti con Belluso che mette in mezzo, Bonanno sistema il pallone per Sessa che arriva dalle retrovie e batte a rete portando i suoi avanti dopo meno di un minuto. Al 9’ ancora una grande occasione, questa volta per Sclafani che tutto solo davanti la porta colpisce male e manda alto. Al 29’ inizia la festa del gol con una punizione di Bonanno che viene deviata dalla barriera e spiazza Paterniti. Al 34’ grande lancio di Alioto ancora per Bonanno che stoppa in area e con un pallonetto segna la doppietta personale. Chiude tutto Savasta con un diagonale al 44’ che registra la manita per la banda di Raciti.

Grande festa a fine gara con tutta la squadra sotto la curva per festeggiare ancora una grande vittoria, la decima consecutiva di un cammino che sta vedendo questo gruppo sempre più protagonista di qualcosa di speciale.

MODICA CALCIO – POLISPORTIVA GIOIOSA 5-1

Modica Calcio: Truppo, Valenca, Sessa, Asero (36’ st Misseri), Belluso (30’ st Savasta), Alioto, Mollica, Brugaletta S., Intzidis, Cappello (6’ st Sclafani), Bonanno (37’ st Torres). Panchina: Calabrese, Incatasciato, Savasta, Brugaletta N., Misseri, Sclafani, Federico, Torres, Sangare. Allenatore: Filippo Raciti.

Polisportiva Gioiosa: Paterniti, Pino (44’ st Molica), Locantro (36’ st Marino), Foti (38’ st Tataru), Ferreira, Calderone, Muschio (42’ st Quattrocchi), Seck (23’ st Granata), El Ghailani, Palino, Vignone. Panchina: Rubino, Granata, Marino, Quattrocchi, Crifo, Tataru, Calabrese, Molica, Silvestri. Allenatore: Rosario Adamo.

Marcatori: 28’ pt Vignone (G), 47’ pt Belluso rig. (M), 1’ st Sessa (M), 29’ st Bonanno (M), 34’ st Bonanno (M), 44’ st Savasta (M)

Ammoniti: Belluso, Alioto, Sessa (M), Foti, El Ghailani, Pino, Ferreira (G)