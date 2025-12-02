Modica – Nella seduta di ieri sera il Consiglio Comunale di Modica ha approvato il nuovo Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, un atto atteso da anni e necessario per garantire certezze normative, tutela della salute e una corretta pianificazione urbanistica sul territorio.

Durante il dibattito consiliare sono stati illustrati diversi emendamenti già presentati mesi addietro da alcuni consiglieri dell’opposizione. Tuttavia, molti di questi hanno ricevuto parere contrario da parte del dirigente competente, soprattutto per criticità tecniche o per la loro incompatibilità con il quadro normativo vigente.

Per questo motivo, come forza di maggioranza, abbiamo ritenuto doveroso non accogliere tali emendamenti e procedere all’approvazione del testo così come proposto dagli uffici, ritenendolo l’unico strumento pienamente coerente con le indicazioni tecniche e con l’interesse generale della città. Particolare rilievo va dato al lavoro svolto dal Presidente della I Commissione Consiliare, il

consigliere di Forza Italia Fabio Borromenti, che ha seguito l’intero iter del regolamento in modo costante e scrupoloso, confrontandosi con tecnici e uffici per assicurare un documento efficace, aggiornato e tutelante.

«Abbiamo lavorato con serietà e senso di responsabilità per dotare Modica di un regolamento finalmente aggiornato, chiaro e rispettoso delle norme nazionali e regionali.

L’obiettivo è stato fin dall’inizio quello di garantire la massima tutela dei cittadini, della loro sicurezza e dell’ambiente, senza creare incertezze amministrative che avrebbero potuto generare contenziosi o disagi. Il voto di ieri rappresenta un passo importante per la

nostra città, frutto di un lavoro tecnico e politico condiviso» queste le dichiarazioni di Borrometi.

L’atto è stato approvato dal Consiglio, confermando la volontà dell’Amministrazione, guidata dal sindaco Maria Monisteri, di procedere con tempestività nell’interesse dei cittadini e della sicurezza del territorio.