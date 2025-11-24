Modica – “Una cerimonia di premiazione ricca di emozioni e di pensieri quella vissuta sabato pomeriggio a Modena presso il Palazzo Ducale nell’Aula Magna dell’Accademia militare, ove ho ricevuto il Premio alla Carriera e all’Eccellenza Culturale” intitolato al poeta modenese Sergio Camellini, alla presenza di autorità istituzionali del Comune di Modena, della città di Carpi e Città di Sassuolo”. A parlare è il poeta modicano Domenico Pisana.

“Ringrazio tutta la Giuria, presieduta dal Prof. Hafez Haidar, figura di spicco nel panorama letterario internazionale, già docente di Letteratura araba all’Università di Pavia, insigne poeta, scrittore e traduttore, noto per essere stato candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura e insignito del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana; il mio grazie – afferma Pisana – in particolare alla dott.ssa Marcella Cammellini, figlia del.poeta scomparso il 12 giugno 2024, è la poetessa e scrittrice Regina Resta, presidente dell’associazione Verbumlandia. Nella targa la motivazione del Premio”.