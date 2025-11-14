Acate – “Questa mattina ho ricevuto le dimissioni dell’assessore Rossella Iacono che ho accettato e che condivido, per la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto. Ho letto con rammarico la sua missiva che riporta considerazioni sulla sua esperienza in giunta. Ma il rammarico lascia lo spazio all’ottimo lavoro che ha svolto Rossella con dedizione, professionalità e rigore per Acate e di questo la ringrazio enormemente.

Capisco che poi vi siano motivazioni e riflessioni strettamente personali, e tali rimangono, che portano a compiere le scelte e voglio augurare a Rossella il meglio per il suo futuro, certo che sarà sempre una risorsa per la comunità. Il nostro lavoro prosegue e proseguirà incessante nel segno di un gruppo unito, che lavora h 24 sacrificando spesso affetti, famiglia e professione. A breve indicherò il nuovo componente nella giunta all’esito di un confronto con tutte le forze della nostra maggioranza al fine di assegnare le deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale”.

Lo ha scritto su Facebook il primo cittadino di Acate Gianfranco Fidone a seguito delle dimissioni dell’assessore Rossella Iacono.