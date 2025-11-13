Modica – Piera Ficili e Catena Fiorello. Un binomio inscindibile. Esce l’ultimo libro della scrittrice siciliana e Modica diventa tappa piacevolmente obbligata per lei. Lo aveva promesso a Piera già in estate: “Appena esce il libro, vengo a Modica”. Detto e fatto!!! Sabato prossimo, 15 novembre, dalle 17.30, Catena Fiorello sarà alla libreria Mondadori BookStore di corso Umberto al civico 123 e firmerà le copie di ‘Vita e peccati di Maria Sentimento’, l’ultimo suo libro edito Rizzoli, che racconta una storia di più o meno 70 anni fa, a Taormina, di una donna ostinata e fiera.

E di un amore lungo una vita, come recita la copertina. La storia di Maria, donna chiacchierata perché libera e scomoda. Nella Sicilia di fine anni Cinquanta, lei è una vedova che cresce da sola quattro figli. Degli uomini non ne vuole sapere se non per fugaci incontri. Educare i suoi quattro ragazzi è la sua unica priorità: Santino, primogenito che è dovuto diventare uomo troppo in fretta; Anna, inquieta e ribelle; Lucia, che porta nel cuore i segni di una relazione finita; Antonio, frutto di una passione clandestina. Tutto questo mentre a Taormina luccicano le ville dei divi del cinema e si annuncia l’arrivo di Greta Garbo e Anna Magnani. Quando Maria entra in contatto con quel mondo, andando a lavorare a servizio di due ricchi americani, la sua vita e quelle dei suoi figli cambieranno per sempre. Un romanzo potente e viscerale.

Sabato 29 novembre alle 18.00, la Biblioteca comunale ‘Salvatore Quasimodo’ di corso Umberto sarà il luogo della presentazione dell’Oroscopo 2026 di Simon & the Stars (Rizzoli), curata da Giada Giaquinta. Una piacevole abitudine che torna: quella di prepararci ai 12 mesi dell’anno che verrà con l’oroscopo di Simon e le sue stelle. Il 2026 si apre come il vero inizio di un nuovo ciclo dopo i fermenti del 2025. “I grandi transiti – ci dice Simon – parlano chiaro: Nettuno e Saturno entrano in Ariete, il segno che per eccellenza rappresenta i nuovi inizi e ci spingono a trasformare gli ideali in azioni concrete e a lottare per ciò che conta davvero”. E poi le sue previsioni fra Urano che torna in Gemelli, Plutone che prosegue la sua corsa in Acquario e lo sguardo verso il futuro. Come ogni anno, Simon & The Stars ci guida in questo viaggio, segno per segno e mese per mese e accanto a ciascun oroscopo mensile i riferimenti ai quattro momenti -semina, germinazione, fioritura e raccolto- e tarocchi del Maestro Roe. Quest’anno poi, il libro è arricchito da un’appendice dedicata alla numerologia.

CATENA FIORELLO: firmacopie Vita e Peccati di Maria Sentimento (Rizzoli); sabato 15 novembre, 17.30, Libreria Mondadori BookStore, corso Umberto 123

SIMON & THE STARS: Oroscopo 2026 (Rizzoli); sabato 29 novembre, 18.00, Biblioteca comunale Salvatore Quasimodo, corso Umberto.