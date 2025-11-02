Ragusa – “Dall’estate 2026 aprirà Costa Ragusa Borgo & Resort, nuova struttura d’ospitalità d’eccellenza. Immerso in oltre 90 ettari di natura a ridosso del mare, sarà costituito da un Resort 5 stelle lusso, con 105 camere, e dal Borgo 5 stelle, con 434 camere pensate per accogliere famiglie e viaggiatori internazionali. Ci sarà un grande centro congressi che potrà essere riferimento per la Sicilia Sudorientale”. Lo annuncia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì in un post pubblicato sui social con foto che condividiamo.

“Come hanno affermato i diretti protagonisti dell’iniziativa, Donato Piscuoglio del fondo Arrow Global Italia e Marcello Mangia di Mangia’s Hotels & Resorts, si tratta dell’investimento turistico in questo momento più importante in Italia, motivato dalla qualità che hanno trovato nel nostro territorio.

Bellezza, cultura, decoro, servizi e clima per una struttura “aperta”, con ospiti che non rimarranno all’interno ma esploreranno Ragusa e gli Iblei, considerati una destinazione presto pari a Cefalù o a Taormina.

Costa Ragusa – afferma il sindaco Cassì – è un progetto che abbiamo seguito fin dai primi passi e che oggi è stato presentato alla città, convinti si tratti un straordinario valore aggiunto per tutto il territorio ibleo in termini di attrattività, di capienza turistica e di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale.

È prevista infatti la creazione di circa 380 nuovi posti di lavoro. Direzione e amministrazione, intrattenimento, back office, front office, manutenzione e cucina sono alcune delle aree professionali dove sono previste assunzioni. È possibile candidarsi tramite la pagina LinkedIn di Mangia’s.

La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce inoltre a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Insieme, amministrazioni pubbliche e investitori privati, siamo inoltre già al lavoro per potenziare l’aeroporto di Comiso-Ragusa. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa. Spesso chi ci guarda da fuori è consapevole della qualità che abbiamo più di quanto non lo siamo noi stessi.