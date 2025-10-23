“La Democrazia Cristiana si impegnerà a fondo per far inserire nella prossima legge Finanziaria regionale le norme che prevedono il rafforzamento della dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata della Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS) e di quello destinato alle imprese agricole e della pesca”. A parlare il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, l’on. Ignazio Abbate: “Per il comparto artigiano — spiega Abbate — l’intervento riguarda il Fondo unico a gestione separata istituito presso la CRIAS dall’art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, destinato agli interventi in favore delle imprese artigiane previsti dall’art. 16 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

Per il settore agricolo e della pesca, invece, il riferimento è all’art. 5 della legge regionale 7 novembre 2011 che autorizza il Dipartimento delle risorse agricole e della pesca a trasferire alla CRIAS le risorse destinate ai finanziamenti agevolati per le imprese agricole, anche nel rispetto del regolamento “de minimis”. Si tratta di misure fondamentali — prosegue il parlamentare della DC— per dare risposte concrete alle imprese siciliane, spesso costrette ad attendere mesi prima di ottenere i finanziamenti agevolati richiesti. L’obiettivo è garantire tempi rapidi di erogazione e restituire fiducia a chi produce e crea lavoro nella nostra isola.»

L’On. Abbate ricorda inoltre di avere incontrato negli ultimi mesi numerose associazioni di categoria e rappresentanze di imprenditori, sia del comparto artigiano che agricolo, ascoltando direttamente le loro richieste. “È anche grazie a questo dialogo costante — sottolinea — che oggi si arriva a una proposta condivisa e concreta, in grado di sostenere realmente il tessuto produttivo siciliano. La Democrazia Cristiana — conclude — continuerà a battersi in Aula per l’inserimento di questi articoli nella Finanziaria, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti che favoriscono la crescita economica, l’occupazione e la competitività delle imprese siciliane”.