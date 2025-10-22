Ragusa – Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sull’educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani. Presso il Comune di Ragusa è possibile firmare per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare intitolata: “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, enti di istruzione e formazione di Forze Armate, Forze di Polizia e di pubblico soccorso”.

Questa iniziativa mira a formare cittadini pienamente consapevoli delle proprie scelte in termini di salute e ambiente.

Gli obiettivi principali della proposta sono:

Educazione Alimentare: Insegnare a scegliere il cibo con intelligenza, promuovere la conoscenza della Dieta Mediterranea e prevenire disturbi alimentari, obesità e malattie croniche.

Educazione alla Sostenibilità Ambientale: Rafforzare la consapevolezza ecologica, promuovere pratiche sostenibili e il rispetto per la biodiversità.

Educazione agli Stili di Vita Sani: Stimolare l’attività fisica, il benessere mentale e relazionale, e la responsabilità verso sé e gli altri.

I moduli per la raccolta firme sono a disposizione dei cittadini presso la Segreteria Generale del Comune, in Corso Italia n. 72, secondo piano.

Si può firmare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 esibendo un documento di riconoscimento valido.

In alternativa, è possibile sottoscrivere la proposta di legge anche online, utilizzando le credenziali SPID o CIE, collegandosi sul seguente link: Firme referendum giustizia. Si ricorda che è possibile firmare fino a venerdì 28 novembre 2025.

