Ragusa – La consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha inviato una nota ufficiale indirizzata al sindaco Peppe Cassì, all’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida, e al comando di Polizia municipale, sollecitando un intervento urgente per la messa in sicurezza di via Olanda, una delle arterie stradali della città. “Chiedo con urgenza un intervento immediato da parte degli uffici competenti — afferma la consigliera Caruso – per la messa in sicurezza del tratto di via Olanda, dove due carreggiate parallele, una asfaltata e una sterrata, sono separate da un muretto a secco in cattivo stato di conservazione”.

Dalle verifiche effettuate sul posto, e documentate con materiale fotografico, emergono gravi criticità: la presenza di ferri da cantiere e armature metalliche che fuoriescono dal terreno e dal muretto rappresentano un pericolo concreto per la pubblica incolumità di pedoni, ciclisti e automobilisti. La consigliera Caruso sottolinea inoltre la necessità di verificare la titolarità del terreno su cui insiste la strada sterrata: “È fondamentale chiarire se si tratti di proprietà comunale o privata, per poter procedere con gli interventi necessari di bonifica e messa in sicurezza”.

A fronte della situazione descritta, viene richiesto: un sopralluogo immediato da parte degli uffici competenti; la rimozione tempestiva dei ferri sporgenti; la messa in sicurezza urgente del tratto stradale interessato. “Considerata la pericolosità della situazione, è indispensabile un intervento rapido ed efficace per prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini, non dimenticando che si tratta di una zona in cui vivono moltissime famiglie con bambini che spesso vanno in giro in bicicletta” conclude la consigliera Caruso.