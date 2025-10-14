L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha annunciato, tramite un comunicato stampa del 10 ottobre 2025, l’attivazione di un nuovo servizio web mirato a semplificare gli adempimenti per i contribuenti aderenti alla Rottamazione-quater. L’iniziativa riguarda chi ha scelto di dilazionare il debito in un piano superiore a dieci rate.
Il servizio, accessibile dal portale ufficiale agenziaentrateriscossione.gov.it, permette di richiedere o scaricare direttamente online i moduli per i versamenti a partire dall’undicesima rata in poi, da utilizzare con decorrenza 2026.
Rottamazione quater: chi può utilizzare il nuovo servizio
Il nuovo strumento di AdER è destinato specificamente a quei contribuenti che, avendo un piano di pagamento a lunga scadenza, non avevano ricevuto l’intera modulistica con la comunicazione iniziale.
Possono accedere al servizio solo coloro che:
Hanno un piano di rateizzazione che eccede le dieci scadenze.
Sono in regola con tutti i versamenti effettuati fino al momento della richiesta.
Non hanno già ottenuto la totalità dei bollettini tramite il servizio alternativo “ContiTu”.
L’obiettivo è garantire una gestione più fluida e ordinata delle posizioni debitorie pluriennali.
Come Funziona “Copia Comunicazione”
Il servizio, denominato “Copia comunicazione”, è stato ideato per offrire la massima flessibilità di accesso alla modulistica successiva alla decima rata:
1. Accesso Tramite Area Riservata (Con Credenziali)
I contribuenti in possesso di identità digitale possono accedere direttamente all’area riservata del portale AdER utilizzando SPID, CIE, CNS o, per gli intermediari fiscali, Entratel. Una volta autenticati, è sufficiente navigare nella sezione “Definizione agevolata” per scaricare immediatamente i moduli per il 2026.
2. Richiesta Tramite Area Pubblica (Senza Credenziali)
Per chi non ha credenziali digitali, è disponibile una procedura alternativa:
Compilare l’apposito form online nell’area pubblica del sito AdER.
Allegare la documentazione richiesta per il riconoscimento.
Ricevere i moduli di pagamento via e-mail (anche tramite PEC).
Scadenze imminenti e finalità
È cruciale ricordare che la decima rata della Rottamazione-quater, in scadenza il 30 novembre 2025, deve essere saldata utilizzando il modulo già ricevuto con la comunicazione originaria.
I nuovi moduli, disponibili grazie al servizio “Copia comunicazione”, sono invece validi esclusivamente a partire dal 2026.
Con questa iniziativa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione prosegue il suo cammino verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi, mirando a ridurre l’invio cartaceo e a offrire ai contribuenti strumenti più accessibili ed efficienti.
