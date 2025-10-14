Ragusa – Mercoledì 15 ottobre, alle ore 12, presso la Direzione generale dell’ASP di Ragusa (piazza Igea, 1), si terrà la consegna simbolica degli elaborati del premio “Nicholas Green” al Direttore generale dell’Azienda, Giuseppe Drago.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Ragusa, finanziata dell’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale e in collaborazione con l’Aido, intende promuovere la cultura del dono tra i giovani. Grazie al Coordinamento locale dell’ASP di Ragusa per i trapianti, guidato dalla dottoressa Francesca Corsaro, gli elaborati saranno valorizzati con una mostra che farà tappa nei tre presìdi ospedalieri della provincia.

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia, ha avuto come tema la solidarietà umana e la donazione di organi. I lavori, originali e inediti – poesie, racconti, elaborazioni grafiche, sculture, fumetti o prodotti multimediali – sono stati valutati da una commissione provinciale per coerenza, creatività e originalità.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 5 ottobre, in occasione della “Giornata annuale dei donatori di organi”, con la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti istituzionali. All’incontro di mercoledì, oltre al Direttore generale Giuseppe Drago, parteciperanno la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Ragusa, Daniela Mercante, i rappresentanti dell’Aido e delle istituzioni scolastiche, e una delegazione di studenti.