Maltempo in Sicilia. La fase di forte maltempo annunciata dalle previsioni meteo è già arrivata in provincia di Ragusa, portando temporali intensi, una pioggia battente e tantissimi fulmini.

L’instabilità atmosferica ha prodotto un fenomeno spettacolare e potenzialmente pericoloso sulla costa iblea. È stato fotografato un “funnel cloud” o inizio di tromba d’aria sul litorale di Scicli. Il fenomeno è stato immortalato tra Cava D’Aliga e Donnalucata e postato con diverse immagini sui social media.

Un funnel cloud è un cono di nube che si estende dalla base di un temporale ma non raggiunge né il suolo né la superficie dell’acqua. Fortunatamente, in questo caso l’accenno di tromba d’aria non ha toccato terra.

Strade allagate nel Ragusano

Le abbondanti precipitazioni hanno già causato disagi significativi. A Vittoria e in altri comuni del Ragusano, la pioggia battente ha trasformato le strade in veri e propri fiumi in piena, con diversi allagamenti che hanno paralizzato la circolazione. L’enorme quantità di acqua caduta in breve tempo a Vittoria ha reso diverse vie del centro urbano completamente impraticabili, trasformandole di fatto in veri e propri fiumi.

La situazione di emergenza è testimoniata dai numerosi video e foto postati sui social media, che mostrano la portata del fenomeno. In particolare, diversi filmati documentano i cittadini intenti a fronteggiare l’acqua che ha invaso le loro case, costretti a svuotare l’acqua dalle abitazioni con secchi e mezzi di fortuna per limitare i danni.

Maltempo in Sicilia: allerta gialla per domani

In previsione del persistere dell’instabilità, la Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani, mercoledì 15 ottobre, il mantenimento dell’Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico. L’allerta riguarda tutte le province siciliane, compresa Ragusa, e invita la cittadinanza alla massima prudenza, soprattutto nelle aree già colpite da piogge intense e allagamenti.