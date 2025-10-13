L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha lanciato un nuovo servizio web essenziale per i contribuenti aderenti alla Rottamazione-quater che hanno scelto un piano di pagamento superiore alle dieci rate.

È ora possibile richiedere o scaricare direttamente dal sito ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it i moduli necessari per i versamenti a partire dall’undicesima rata in poi, da utilizzare con decorrenza 2026.

Perché i nuovi moduli?

L’esigenza di questo nuovo servizio nasce dal fatto che la comunicazione originaria inviata dall’Agenzia ai contribuenti, in seguito all’adesione alla Rottamazione-quater, conteneva i bollettini unicamente per le prime dieci rate.

I nuovi moduli sono stati appositamente creati per i piani di pagamento estesi e sono destinati solo a chi è in regola con tutti i versamenti precedenti. L’Agenzia specifica che non sono necessari per chi aveva già ottenuto tutti i moduli in un’unica soluzione tramite il servizio “ContiTu”.

L’AdER provvederà inoltre a spedire i nuovi documenti anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o in formato cartaceo, in base alle preferenze indicate dal contribuente.

Scadenza e recupero documenti

Per il versamento della decima rata, la cui scadenza è fissata al 30 novembre 2025, i contribuenti dovranno utilizzare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute ricevuta in origine.

In caso di smarrimento, sia i moduli vecchi che i nuovi possono essere recuperati attraverso il servizio “Copia comunicazione”, disponibile in due modalità:

Area Riservata: Accedendo con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS, e Entratel per gli intermediari) è possibile scaricare i documenti direttamente dalla sezione Definizione agevolata.

Area Pubblica: In alternativa, i contribuenti possono inviare una richiesta tramite l’apposito form presente nell’area pubblica del sito AdER e ricevere la copia via e-mail, allegando la documentazione di riconoscimento richiesta.