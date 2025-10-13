Maltempo. La Sicilia si prepara a un brusco cambiamento meteo: il bel tempo cederà il passo all’instabilità già da domani, martedì 14 ottobre, con l’arrivo di piogge intense e fenomeni temporaleschi.
Le previsioni meteo, fornite da Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), indicano l’avvicinamento di una complessa configurazione barica: una depressione posizionata a ovest del Mediterraneo si combinerà con la discesa di aria fredda da Nord-Est, innescando un peggioramento marcato.
Maltempo Sicilia, previsioni dettagliate per Martedì 14 Ottobre
L’instabilità colpirà inizialmente i settori occidentale, centrale e meridionale dell’isola, per poi estendersi.
Mattinata: Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con un progressivo aumento delle nubi da ovest.
Pomeriggio: Dal primo pomeriggio è attesa instabilità sui settori occidentali, con l’arrivo di rovesci e temporali che potrebbero risultare di forte intensità.
Sera: I fenomeni temporaleschi tenderanno a estendersi rapidamente verso i settori orientali, interessando gran parte dell’isola.
Venti, Mari e Temperature
Le condizioni atmosferiche in peggioramento influenzeranno anche i venti e lo stato dei mari:
Temperature: Si manterranno stazionarie o registreranno un lieve e momentaneo aumento a causa dei venti meridionali.
Venti: Soffieranno moderati o tesi sciroccali sui bacini di ponente, mentre saranno deboli orientali altrove.
Mari: I bacini occidentali risulteranno mossi o molto mossi, con un sensibile aumento del moto ondoso. I restanti mari saranno inizialmente poco mossi.
Si raccomanda la massima attenzione, soprattutto nelle zone a rischio idrogeologico, in vista dei possibili fenomeni intensi previsti per il pomeriggio e la sera di martedì.
