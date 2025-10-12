Modica – Modica baciata dalla dea bendata. Durante la puntata di stasera della trasmissione televisiva “Affari Tuoi” su Rai Uno, dedicata anche alla Lotteria Italia, è stata annunciata una vincita di 10 mila euro a Modica.
Un fortunato biglietto della Lotteria Italia venduto a Modica si è aggiudicato un premio da 10mila euro. Il numero del biglietto vincente è: B 228721.
Il conduttore della trasmissione, Stefano De Martino, ha comunicato in diretta il numero del tagliando vincente, inviando le sue congratulazioni alla città per l’attribuzione della somma. La notizia ha regalato un momento di entusiasmo e gioia a Modica. (Foto del QuotidianodiRagusa.it)
