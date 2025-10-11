Con l’avanzare dell’autunno e l’accorciarsi delle giornate, è tempo di prepararsi al ritorno dell’Ora Solare 2025. Questo cambiamento, che segna la fine del periodo estivo caratterizzato da ore di luce prolungate la sera, avverrà ufficialmente nell’ultimo fine settimana di ottobre.
Il passaggio dall’Ora Legale a quella Solare è fissato tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora alle 3:00 del mattino (che torneranno, quindi, le 2:00).
Questo slittamento garantirà un’ora in più di luce al mattino, ma renderà le giornate più brevi nel tardo pomeriggio. L’Ora Solare rimarrà in vigore per i mesi invernali, fino al successivo cambio che reintrodurrà l’Ora Legale a fine marzo 2026.
I dispositivi di ultima generazione (come smartphone, tablet e computer) eseguiranno l’aggiornamento in automatico, mentre sarà necessario l’intervento manuale per gli orologi analogici tradizionali.
