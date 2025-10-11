Ragusa – “Food Mama Fest”, il festival dell’enogastronomia della Sicilia sud orientale è stato presentato ufficialmente presso la sala conferenze del Libero Consorzio di Ragusa. Un evento itinerante, nato dalla mente di Simona Celi e voluto fortemente dall’Onorevole Ignazio Abbate in collaborazione con il Libero Consorzio e la CNA provinciale, che sublima la cucina delle mamme reinterpretata da famosi chef consumata in scenari mozzafiato, tra palazzi storici e luoghi sacri.

“Sono questi gli ingredienti principali del Food Mama Fest – dichiara il Presidente della I Commissione – che garantiscono il successo di questa prima edizione. Grazie a Simona Celi che ha avuto questa splendida intuizione lo scorso anno ed è proprio da allora che ci stiamo lavorando. Ringrazio anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa nella persona della presidente Schembari e la CNA provinciale che ha subito capito l’importanza della manifestazione. Parliamo di una collaborazione tra aziende, produttori e buyers che promuove le eccellenze del territorio ibleo tramite degustazioni e cene di settore.

Particolarmente significativo il fatto che il Food Mama Festa si svolga in provincia di Ragusa proprio nell’anno in cui la Sicilia è stata nominata Capitale Europea dell’Enogastronomia. A partire dal 18 ottobre per sei fine settimana di seguito i Comuni di Comiso, Chiaramonte Gulfi, Scicli, Ispica, Vittoria e Modica saranno teatro dei singoli eventi, ognuno con un tema diverso per ogni serata.