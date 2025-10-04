Scicli – Incidente stradale nella serata di ieri, venerdì, poco prima delle ore 20:00, che ha visto coinvolto un minorenne di 15 anni alla guida di uno scooter. Secondo le prime informazioni il quindicenne di Scicli, ha riportato diverse ferite dopo il violento scontro avvenuto all’incrocio tra via Tagliamento e via Colombo.

Il giovane era in sella al suo scooter Piaggio Zip quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un diciottenne.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportando d’urgenza il ferito in ospedale in codice rosso. Il conducente dell’auto, invece, è rimasto illeso.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale, che ha gestito il traffico veicolare e facilitato le operazioni di soccorso. La dinamica esatta dell’incidente è attualmente al vaglio delle autorità per accertare le cause dello scontro.