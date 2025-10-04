Il Bonus Elettrodomestici 2025 è uno degli incentivi più attesi per l’acquisto di apparecchi a elevata efficienza, con uno sconto che può raggiungere i 200 euro. Tuttavia, è cruciale capire che questo contributo non è un semplice sconto: per ottenerlo, la rottamazione di un vecchio elettrodomestico della stessa tipologia è un requisito fondamentale e obbligatorio.

La misura, disciplinata dal recente decreto del Mimit (Ministero delle Imprese), persegue un duplice obiettivo:

Promuovere il risparmio energetico incentivando la sostituzione di apparecchi obsoleti.

Garantire il corretto smaltimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Il Meccanismo Obbligatorio della Rottamazione

Per poter accedere allo sconto in fattura, il cittadino deve rispettare una sequenza precisa di azioni:

Acquisto Qualificato: Bisogna acquistare un nuovo elettrodomestico Made in UE che rientri in una delle categorie ammesse (come lavatrici, frigoriferi, forni, ecc.) e che soddisfi la classe energetica minima richiesta dal decreto (ad esempio, classe A per le lavatrici o D per i frigoriferi).

Conferimento Obbligatorio: Al momento dell’acquisto, è necessario consegnare al punto vendita o a un centro autorizzato un apparecchio analogo (stessa tipologia) ma con prestazioni energetiche inferiori rispetto a quello nuovo.

Certificazione del Venditore: Sarà l’esercente a dover attestare sulla piattaforma digitale, gestita da Invitalia, l’avvio del vecchio apparecchio al corretto smaltimento RAEE.

Attenzione: Senza la prova di questo corretto smaltimento, il bonus decade automaticamente, anche se tutti gli altri requisiti economici e tecnici (ISEE, classe energetica) sono stati soddisfatti.

Controlli e rischi di irregolarità

L’intero processo è monitorato attraverso una piattaforma telematica che incrocia i dati forniti dagli esercenti con quelli di enti preposti (come INPS e Agenzia delle Entrate) per prevenire abusi.

I rivenditori hanno l’obbligo di conservare scrupolosamente tutta la documentazione, inclusi i moduli di rottamazione. In caso di dichiarazioni false o irregolarità, scattano sanzioni severe: il cittadino è tenuto alla restituzione del bonus e i rivenditori rischiano l’esclusione dal programma.

La rottamazione, dunque, non è solo una clausola burocratica, ma un atto di responsabilità ambientale. Per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto del 30% fino a 200 euro, è fondamentale identificare l’apparecchio da sostituire e assicurarsi che l’esercente segua la procedura di smaltimento RAEE.