Ragusa – È ancora aperto, fino al 31 dicembre 2025, l’avviso dell’ASP di Ragusa per il conferimento di incarichi libero-professionali a personale medico da destinare ai servizi ospedalieri di Medicina di Emergenza-Urgenza per 38 ore settimanali.

Il bando è rivolto ai dirigenti medici con specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza (o discipline equipollenti), ai medici in formazione specialistica e a quanti abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nei Pronto Soccorso del SSN.

Accanto a questa possibilità, l’avviso prevede anche l’impiego di medici non specialisti e di specialisti in discipline diverse presso gli ambulatori dedicati ai codici minori, pensati per alleggerire il carico dei Pronto Soccorso e garantire percorsi rapidi per i casi a bassa intensità.

Le istanze vanno inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it. Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione è possibile consultare l’Avviso in allegato (vedi sotto) e modulo per istanza di partecipazione (vedi sotto)