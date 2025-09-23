Maltempo in Sicilia. L’alta pressione che ha caratterizzato la fine dell’estate in Sicilia sta per cedere il passo a una perturbazione atlantica. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia (vedi foto), la giornata di oggi, martedì 23 settembre, segnerà l’inizio di una fase di instabilità, preludio a un autunno burrascoso.

Previsioni per oggi 23 settembre

Nelle ore notturne e al mattino, sono previste piogge e temporali sulle zone occidentali dell’isola, che si propagheranno parzialmente anche sui settori settentrionali. Altrove, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso. Un ulteriore peggioramento è atteso in tarda serata, con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo da ovest.

Le temperature rimarranno stazionarie, ancora leggermente al di sopra delle medie stagionali, con una lieve diminuzione solo sui settori occidentali e settentrionali.

I venti soffieranno da meridione, forti o moderati sulle coste occidentali, mentre saranno deboli o moderati altrove. I mari risulteranno generalmente mossi, con il Canale di Sicilia molto mosso.