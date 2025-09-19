Modica – Per il Frigintini di Ciccio Di Rosa l’attesa sta per finire. Dopo l’avvenuto ripescaggio in Promozione, infatti, domani i rossoblu modicani faranno il loro debutto ufficiale allo “Scapellato” di Scicli, dove per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di categoria, saranno ospiti dei cremisi di Uccio Pisani.

“Siamo in Promozione e siamo felici di esserci – spiega il tecnico Ciccio Di Rosa – fino a un paio di settimane fa abbiamo organizzato allenamenti congiunti con squadre di Prima Categoria del nostro stesso girone per misurarci con formazioni che puntano in alto, ma la piacevole sorpresa del ripescaggio ha cambiato il nostro programma. Domani, infatti, debuttiamo in Coppa Italia con lo Scicli CR, squadra che da tanto tempo milita in Promozione e conosce benissimo la categoria. Non vediamo l’ora di scendere in campo per iniziare questo nuovo percorso, dove tutti noi, me compreso approcciamo per la prima volta.

Siamo una squadra giovanissima, e – sottolinea – domani saranno tantissimi i debuttanti sia nel calcio dei grandi, ma soprattutto nella categoria. Tutto questo – continua – deve essere motivo d’orgoglio e deve darci la giusta adrenalina e la giusta carica per continuare a lavorare sempre di più. Il nostro primo obiettivo – conclude Ciccio Di Rosa – è fare un passo in più rispetto a quello che è successo lo scorso campionato e quindi guadagnare il prima possibile la salvezza e lo possiamo fare solo attraverso l’entusiasmo e l’unione che ci devono accompagnare ogni giorno dentro e fuori dal campo”.

Nel frattempo la dirigenza si è mossa sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico e nelle scorse ore il DS Sergio Cappello ha chiuso l’accordo con il centrocampista classe 2006 Thomas Concolino. Concolino arriva in rossoblu dopo le esperienze vissute in Lombardia con le maglie di Acc. Vittuone e con quella della Castanese, undici con il quale ha disputato 25 partite nel campionato di Promozione lombardo.

“Sono contento della mia scelta – sono le prime parole da giocatore del Frigintini di Thomas Concolino – in questi primi giorni ho visto tanto entusiasmo e una squadra che seppur molto giovane dispone di tanto talento. Mi ritengo fortunato di poter lavorare in un ambiente molto stimolante e dove spicca la passione. Sono felice di poter far parte di questo progetto societario – continua – e mi auguro di poter dare una mano alla squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Ho molta fiducia nel progetto -conclude Concolino – e credo che insieme possiamo ottenere grandi risultati e creare qualcosa di bello e stimolante”.

Concolino si allena con la sua nuova squadra da qualche giorno e domani sarà a disposizione del tecnico per l’esordio in Coppa Italia.

“Per tutta la settimana – dichiara il DS Sergio Cappello – abbiamo lavorato per cercare di puntellare il reparto di centrocampo e quello di Concolino, ci è sembrato un profilo adatto per la nostra squadra e i nostri obiettivi. Nonostante la sua giovane età, infatti, Thomas ha già esperienza nel campionato di Promozione e in questi primi giorni che si allena con noi ha fatto vedere le sue qualità. Siamo felici di averlo con noi e -conclude il DS rossoblu – e credo possa darci una grossa mano per cercare di raggiungere i nostri obiettivi”.

Il primo derby della stagione tra Scicli CR e Frigintini, valido per l’andata del primo turno di Coppa Italia è stato assegnato alla direzione arbitrale del signor Lorenzo Motta della sezione AIA di Siracusa, che si avvarrà della collaborazione di Cristian Smario e Gabriele Tringale della sezione arbitrale di Catania. Fischio d’inizio fissato per le 15,30.