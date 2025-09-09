Maltempo. La Sicilia si prepara a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, una perturbazione nord-atlantica porterà un peggioramento del tempo a partire dalla tarda serata di mercoledì e giovedì (vedi foto).

Le previsioni nel dettaglio

Le prime avvisaglie del fronte atlantico si avvertiranno già domani, mercoledì 10 settembre. L’alta pressione diminuirà, lasciando spazio a un cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui settori occidentali dell’isola, con un aumento della copertura nuvolosa anche altrove nel corso del pomeriggio.

Le temperature subiranno un lieve aumento. I venti soffieranno moderati e meridionali sui settori occidentali e nel Canale di Sicilia, con raffiche che potranno essere anche forti. Sul Tirreno, invece, saranno deboli e orientali, mentre sullo Ionio saranno tesi e di scirocco.

I mari saranno generalmente mossi, a eccezione dello Stretto di Sicilia occidentale che si presenterà molto mosso e del basso Tirreno che sarà poco mosso.

Il maltempo, con piogge e temporali, sarà più abbondante sui settori occidentali e settentrionali dell’isola.