Modica – “Continuiamo ad essere in costante contatto con le forze dell’ordine per garantire la serenità nel nostro centro storico e risolvere i problemi di sicurezza che casi sporadici creano. Si tratta di episodi gravi ma non connessi fra di loro e che non possono essere generalizzati ma verso cui comunque non agiamo in maniera superficiale, trascurandoli o, ancor peggio, ignorandoli del tutto”. A parlare è Piero Armenia, Assessore al Centro Storico. “Proprio per continuare a fare di Modica un luogo sereno, – spiega l’assessore Armenia – i vertici del Commissariato di PS con i quali mi sono confrontato, mi hanno informato che sarà rafforzata la presenza di donne e uomini delle forze dell’ordine in Città, alla luce di una richiesta già inoltrata.

Purtroppo, rilevo il palese tentativo di qualcuno, con atteggiamento quasi autolesionistico, di screditare Modica e gettare fango sulla nostra Città e sinceramente non riesco a spiegarmene la ragione. Al di là di questa tanto spiacevole quanto vera constatazione, invito chiunque a denunciare ogni situazione che può mettere a repentaglio la sicurezza e il quieto vivere, a segnalare casi limite come quello di queste ore che fa il giro del web invece che limitarsi a fare video per poi postarli sui social. Dico questo perché in altre circostanze, proprio la denuncia dei cittadini e l’attenzione della nostra Amministrazione ha permesso alla Polizia di intervenire tempestivamente identificando e denunciando gli autori dei crimini. E’ questo il modo giusto per mostrare che Modica, le Modicane e i Modicani vogliono il bene della propria Città, pensano alla sicurezza collettiva e non indulgono al piacere di sporcarne l’immagine”.