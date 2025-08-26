Il mese di settembre 2025 porta con sé un’agenda ricca di pagamenti per milioni di italiani. Dalle pensioni all’Assegno unico, passando per le indennità di disoccupazione e i nuovi sussidi come l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Ecco un riassunto delle date da segnare in calendario.

Pensioni di settembre 2025

L’accredito delle pensioni è previsto a partire da lunedì 1° settembre 2025 per chi riceve l’importo su conto corrente bancario o postale. Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici di Poste Italiane, è in vigore un calendario basato sull’iniziale del cognome, utile per evitare assembramenti.

1° settembre: cognomi dalla A alla B

cognomi dalla A alla B 2 settembre: dalla C alla D

dalla C alla D 3 settembre: dalla E alla K

dalla E alla K 4 settembre: dalla L alla O

dalla L alla O 5 settembre: dalla P alla R

dalla P alla R 6 settembre (solo mattina): dalla S alla Z

Per controllare il dettaglio dei pagamenti, i pensionati possono consultare il proprio cedolino online accedendo al portale dell’INPS con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Conguagli fiscali e trattenute

Settembre è anche il mese dei conguagli IRPEF per i pensionati che hanno presentato il modello 730. I rimborsi sono accreditati direttamente dall’INPS in base alla data di invio della dichiarazione. Chi ha presentato il 730 tra il 21 giugno e il 15 luglio, ad esempio, riceverà il rimborso proprio a settembre.

Inoltre, continuerà il recupero dei bonus straordinari erogati durante il periodo pandemico. Per chi non aveva i requisiti reddituali, l’INPS effettuerà una trattenuta mensile di 50 euro direttamente dalla pensione.

Assegno Unico, Naspi e nuovi sussidi

Assegno Unico Universale (AUU): I pagamenti sono previsti tra il 22 e il 23 settembre 2025 . In questo periodo verranno erogati anche gli importi di conguaglio e la prima mensilità per le domande presentate ad agosto.

I pagamenti sono previsti tra il . In questo periodo verranno erogati anche gli importi di conguaglio e la prima mensilità per le domande presentate ad agosto. Naspi e DIS-COLL: Le indennità di disoccupazione saranno accreditate a partire dall’ 8 settembre 2025 , con i pagamenti che proseguiranno nei giorni successivi. La data esatta dipende dalla data di presentazione della domanda e dai tempi di lavorazione della pratica.

Le indennità di disoccupazione saranno accreditate a partire dall’ , con i pagamenti che proseguiranno nei giorni successivi. La data esatta dipende dalla data di presentazione della domanda e dai tempi di lavorazione della pratica. Assegno di Inclusione (ADI): Chi ha già sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale riceverà la ricarica sulla Carta di Inclusione il 27 settembre . Per chi invece attende la prima erogazione, il pagamento avverrà intorno alla metà del mese, il 15 settembre .

Chi ha già sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale riceverà la ricarica sulla Carta di Inclusione il . Per chi invece attende la prima erogazione, il pagamento avverrà intorno alla metà del mese, il . Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): Il sussidio da 500 euro, destinato a chi partecipa a percorsi di formazione, sarà accreditato a partire da metà settembre per le domande presentate dopo il 15 agosto. Le domande inviate entro il 15 settembre, invece, verranno pagate a partire dal 27 settembre.

Come controllare i pagamenti

Per verificare lo stato dei pagamenti, ogni beneficiario può accedere al sito dell’INPS e consultare la sezione dedicata a ciascuna prestazione (ad es. “Assegno Unico Universale” o “NASpI e DIS-COLL”). Questo strumento online è essenziale per monitorare date e importi e gestire al meglio il proprio bilancio familiare.