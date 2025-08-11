Ragusa- Sicurezza stradale e divertimento, servizio di trasporto gratuito per il Koala. Lo annuncia con una dichiarazione l’assessore Giovanni Gurrieri. “Già da alcune settimane ci siamo dotati di un collegamento da Ibla, Ragusa e Marina per la discoteca Koala; un servizio che, specialmente tra i più giovani, ha ricevuto un buon riscontro. Ora, seguito del sostegno del Libero Consorzio per supportare iniziative finalizzate proprio all’aumento della sicurezza stradale tra i più giovani, abbiamo stabilito di rendere il servizio gratuito.

Un ulteriore stimolo a lasciare l’auto a casa per andare a ballare in tutta tranquillità, per sé e per gli altri. Ricordo gli orari: partenza da Ragusa Ibla (Largo Ottaviano) alle 22.50, da Piazza Zama alle 23.00 e da via Brin a Marina di Ragusa alle 23.25; ritorno con partenza dal Koala alle 2.50 e alle 04.10”.