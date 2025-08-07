Santa Croce Camerina – Ritorna l’evento più atteso dell’estate siciliana a Punta Secca. È “Calici sotto le stelle“, la manifestazione giunta alla sua quarta edizione pronta a incantare il pubblico il 10 agosto prossimo. Promosso dal Comune di Santa Croce Camerina e finanziato dal GAL Terra Barocca nell’ambito del Progetto Operativo 5/2025 Enjoy Barocco – Cultura, Buon Cibo e Gestione Innovativa per uno sviluppo turistico sostenibile, l’evento si propone come un’immersione multisensoriale tra i migliori vini del sud-est della Sicilia, sapori autentici e musica dal vivo, in una notte dove l’enogastronomia incontra il firmamento, celebrando la Notte di San Lorenzo.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell’Aula Consiliare del Comune di Santa Croce Camerina.

Quindici cantine d’eccellenza offriranno una selezione dei migliori vini siciliani. In parallelo, per celebrare la Sicilia eletta Regione Gastronomica Europea 2025, un’azienda di amari nata alle pendici dell’Etna e sette aziende agroalimentari proporranno un viaggio nel gusto tra dolce e salato, con prodotti come conserve locali, scacce tipiche, pane “cunzatu” e l’innovativo panettone estivo.

A rendere la serata ancora più speciale saranno le performance live delle “Street Band” Risveglio Kamarinense e Tinto Brass che animeranno il borgo con ritmi coinvolgenti e allegria contagiosa. Un appuntamento imperdibile per scoprire le eccellenze siciliane, brindare sotto le stelle e vivere un’esperienza indimenticabile in uno dei luoghi simbolo della Sicilia barocca e del celebre Commissario Montalbano.

L’iniziativa rientra nel più ampio cartellone estivo “Enjoy Barocco Summer Fest” finanziato dal GAL Terra Barocca (PO5/2025 Enjoy Barocco – Cultura, Buon Cibo e Gestione Innovativa per uno sviluppo turistico sostenibile – PSR 2014/2022 – MISURA 19, Sottomisura 19.2) che propone sei serate teatrali, un appuntamento dedicato al vino con Calici sotto le stelle e tre serate dedicate alla birra.

“Calici sotto le Stelle è divenuto ormai un evento consolidato per Punta Secca e siamo orgogliosi di ospitare un appuntamento qualificante e che unisce la cultura del buon bere alla promozione delle nostre meraviglie naturali. E’ una di quelle manifestazioni che fa crescere il territorio attirando un turismo di qualità che trova a Punta Secca eccellenze enogastronomiche e servizi”, ha detto il sindaco Giuseppe Dimartino a margine della conferenza stampa.

Le aziende partecipanti

Ecco le cantine presenti: Lo Brutto (AG), Vigna di Pettineo (RG), Tenuta Valle delle Ferle (CT), Giglio winery (TP), Terre di Giurfo (CT), Gurrieri vini (RG), Grottafumata (CT), Feudi del Pisciotto (CL), Calogero Maenza (TP), Az. Vini Rachele (CT), Palmeri (SR), Cantina Cantoneri(CT), Akrille (RG), Cantine Russo (CT) e Casa Flora (RG).

Presenti le aziende: Amara Celentano, Andrea Giannone con il panettone Estivo, Trovato Food di Salvina Scottino con gli spiedini di scacce, Giorgia Alfano con le creme spalmabili al sesamo, Alabiso arancini, Miele Pugliara, Bussello Formaggi e Licitra Pasticceria Vittoria – Fiocchi di Neve.

Per chi intende recarsi a Punta Secca si comunica che sarà attivo un servizio di bus navetta che collegheranno Santa Croce Camerina alla borgata marinara-. Il servizio sarà gratuito ed è volto a migliorare la viabilità interna a Punta Secca decongestionando il traffico e migliorando così la sicurezza e la vivibilità del territorio.

Nello specifico i minibus “navetta”, da 20 posti, saranno attivi con partenza della prima corsa dalle ore 19, a Santa Croce Camerina, in piazza della Solidarietà e con arrivo previsto a Punta Secca, nel parcheggio di Borgo Vigata. Il servizio, gratuito, sarà attivo dalle ore 19 sino alle ore 01 del giorno successivo.

Info e costi per la degustazione

L’apertura e la distribuzione calici avrà luogo negli infopoint di piazza Vigata e piazza Concordia a partire dalle ore 19.00 | Apertura dei banchi di assaggio ore 20.45 | Si potranno effettuare 5 degustazioni vini con un contributo di € 15,00, | Sarà possibile utilizzare i ticket anche la degustazione del food |Cauzione calice e portacalice € 5,00 |Chiusura distribuzione calici ore 23.00 | Chiusura manifestazione ore 24.00 (non saranno rimborsati ticket non consumati).