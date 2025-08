Lupo-Borraccino, nel maschile, e They-Breidenbach, nel femminile, conquistano la tappa Gold del campionato italiano di beach volley, che si è conclusa a Marina di Modica oggi pomeriggio. Straordinaria la tre giorni di sport – organizzata da I Soci, guidati da Fabio Nicosia con il supporto della Regione Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Modica.

LE FINALI. Daniele Lupo e Davide Borraccino superano in due set Giacomo Titta e Mauro Sacripanti davanti a una straordinaria cornice di pubblico (21-17, 21-16). Entrambe le coppie hanno fortemente voluto la finale, grazie a una straordinaria scalata dalle qualificazioni. Tre giorni appassionanti condite da ben nove partite. Si erano affrontati a Catania in semifinale con Lupo-Borraccino che volarono verso il successo e con Titta-Sacripanti che chiusero al terzo, stesso piazzamento di Modica 2024. “Giocare a Marina di Modica e in Sicilia – confessa Daniele Lupo, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e cinque volte campione d’Italia – è strepitoso. Bello ripetersi (un anno fa aveva vinto con Zaytsev ndr) Siamo felici del risultato ottenuto che conferma la nostra crescita, dopo la vittoria di Catania a fine giugno”. Lupo è insignito tra il tripudio generale del riconoscimento come mvp. Terzo posto per Davis Krumins e Marco Caminati (due scudetti all’attivo, conquistati peraltro a Catania), s’impongono su Manuel Alfieri e Riccardo Iervolino per 2-0 (21-14, 21-16).

FEMMINILE. Chiara They e Sara Breidenbach (miglior giocatrice) conquistano la terza affermazione Gold dopo Caorle e Montesilvano, in Coppa Italia, superando Sharin Rottoli-Oriola Shpuza (21-13, 19-21, 15-11). Un autentico dominio sinora in questa stagione legittimato da un primo set importante e. Rottoli-Shpuza incassano, invece, il miglior risultato della stagione, dopo il quinto posto a Caorle, quarto a Catania e Marina di Ravenna e terzo alla Coppa Italia di Montesilvano. Sorride anche James Martins, l’allenatore di entrambe le coppie e vecchia conoscenza del beach volley e del volley siciliano. Sul gradino più basso del podio si classificano Giada Benazzi-Erika Ditta, vittoriose in due set su Belliero-Puccinelli (21-12, 23-21).

SEMIFINALI. La giornata, segnata dal forte vento, non ha risparmiato i protagonisti. Chiara They e Sara Breidenbach e Sharin Rottoli-Oriola Shpuza, si erano qualificate in finale superando con un doppio 2-0, rispettivamente Erika Ditta-Giada Benazzi e Jessica Piccinin Belliero-Claudia Puccinelli. Nelle semifinali maschili, Giacomo Titta e Mauro Sacripanti si erano imposto per 2-0 Davis Krumins e Marco Caminati al termine di una semifinale ricca di emozioni. Daniele Lupo e Davide Borraccino riuscivano in rimonta, al termine di una pirotecnica partita, a battere Manuel Alfieri e Riccardo Iervolino (2-1).

I QUARTI DI FINALE. I risultati femminili: Jessica Piccinin Belliero-Claudia Puccinelli vs Maria Rachele Mancinelli-Eleonora Sestini 2-1, Sharin Rottoli-Oriola Shpuza vs Arianna Barboni-Courtney Schwan 2-0, Giada Benazzi-Erika Ditta-Aurora Mattavelli-Margherita Tega 2-0, Chiara They-Sara Breidenbach vs Enzo Irene-Cindy Lee Fezzi 2-0. I risultati maschili: Alessandro Carucci-Edgardo Ceccoli vs Davis Krumins-Marco Caminati 0-2, Mauro Sacripanti-Giacomo Titta vs Tobia Marchetto-Davide Dal Molin 2-0, Simone Podestà-Matteo Martino vs Manuel Alfieri-Riccardo Iervolino 1-2, Tiziano Andreatta-Davide Benzi vs Daniele Lupo-Davide Borraccino 0-2.

IL BILANCIO. Fabio Nicosia, il presidente de I Soci, dichiara “Volevamo creare un momento speciale, e ci siamo riusciti. È stato uno straordinario viaggio cominciato lo scorso anno, al termine della premiazione della tappa degli Assoluti, che ci consegnò un successo di consensi sotto ogni profilo: organizzativo, tecnico e turistico. Da lì è nato il sogno di portare a Marina di Modica una tappa Gold, e oggi posso dire con orgoglio che quel sogno è diventato realtà.

Il merito va a uno straordinario lavoro di squadra, condiviso con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Comune di Modica, Fipav, tutto lo staff de I Soci e coloro che ci hanno creduto fin dal primo momento con impegno e passione. La diretta televisiva, le tribune piene, il livello altissimo del torneo e l’entusiasmo del pubblico hanno contribuito non solo a regalare uno spettacolo sportivo memorabile, ma anche a valorizzare un territorio stupendo. Il nostro mare, il nostro paesaggio, le nostre eccellenze sono andate in onda insieme al beach volley, portando a compimento l’obiettivo più importante: promuovere e raccontare la bellezza della Sicilia, dentro e fuori il campo”.

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, sul centrale di Marina di Modica, dei consiglieri federali Silvia Strigazzi e Davide Anzalone, del presidente del Ct FIPAV Monti-Iblei Giovanni Giurdanella, del deputato regionale e presidente I Commissione, Ignazio Abbate, del sindaco della città di Modica Maria Monisteri.