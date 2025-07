I contribuenti italiani sono chiamati a un importante appuntamento fiscale: il 31 luglio 2025 scade la nona rata della Rottamazione Quater. Questa data è cruciale per chi ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ottenendo l’esclusione di sanzioni e interessi. È importante ricordare che, grazie alla tolleranza di legge, il pagamento sarà considerato tempestivo fino al 5 agosto.

Chi deve pagare entro la scadenza

Sono tenuti al versamento entro il 31 luglio (o il 5 agosto, considerando la tolleranza) i contribuenti che:

Sono in regola con le otto rate precedenti del piano di definizione agevolata.

Sono stati riammessi ai benefici della Rottamazione Quater in seguito alla riapertura dei termini prevista dal Decreto Milleproroghe (DL 202/2024, convertito in Legge n. 15/2025).

Per quest’ultima categoria, il versamento dovrà corrispondere alla prima o all’unica rata, a seconda del piano di rientro scelto. Chi non effettua il pagamento, lo versa in ritardo o in misura insufficiente, decade automaticamente dalla rottamazione. In questo caso, gli importi già corrisposti saranno considerati come acconti sulle somme originariamente dovute.

Come e dove effettuare il pagamento

I bollettini per il versamento della rata della Rottamazione Quater sono inclusi nella comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) al momento dell’accoglimento della domanda. Una copia è sempre disponibile nell’area riservata del sito AdER, accessibile tramite SPID, CIE o CNS. Gli intermediari fiscali accreditati possono utilizzare le credenziali Entratel. In caso di smarrimento della documentazione, è possibile richiederne una copia tramite il form sul sito o via email, allegando un documento d’identità.

Il pagamento può essere effettuato tramite diversi canali, sia digitali che fisici:

Sportelli bancari e postali.

Tabaccherie e ricevitorie autorizzate.

Sportelli automatici ATM abilitati.

Online tramite home banking o app di pagamento aderenti al circuito pagoPA.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Tramite l’app EquiClick.

Presso gli sportelli AdER, previo appuntamento.

È sempre consigliabile conservare la ricevuta di pagamento come prova, soprattutto quando si usufruisce dei cinque giorni di tolleranza.

Il servizio ContiTu e i debiti ammissibili

Tra gli strumenti a disposizione dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione offre il servizio ContiTu, accessibile senza autenticazione. Questo permette di selezionare specifici carichi da saldare in via agevolata e di generare nuovi moduli di pagamento aggiornati. ContiTu è particolarmente utile per chi intende regolarizzare solo una parte dei debiti contenuti nella comunicazione delle somme dovute, magari per questioni di liquidità.

La Rottamazione Quater riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. L’adesione consente il pagamento del solo importo residuo del capitale e delle spese di notifica ed esecuzione. Sono invece automaticamente esclusi sanzioni amministrative e tributarie, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni relative a multe stradali e violazioni amministrative, restano dovuti solo gli importi originari, al netto degli interessi e dell’aggio.

Calendario delle prossime rate e proroghe speciali

Il piano di pagamento della Rottamazione Quater può prevedere fino a 18 rate, distribuite in cinque anni. Le prime due rate, pari complessivamente al 10% del debito, sono scadute tra ottobre e novembre 2023. Le restanti 16 rate, di pari importo, seguono un calendario fisso:

28 febbraio 2025

31 maggio 2025

31 luglio 2025

30 novembre 2025

Anche per queste date, è prevista una tolleranza di cinque giorni. Il tasso di interesse applicato per il pagamento dilazionato è del 2% annuo.

Particolari agevolazioni e proroghe sono state previste per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per queste aree, la Legge n. 18/2024 ha disposto una proroga al 15 marzo 2024 per il versamento delle prime tre rate della definizione agevolata e per le prime due del “Decreto Alluvione”, permettendo loro di mantenere attivo il piano nonostante i ritardi causati dall’emergenza.