Il reparto offensivo del FC Vittoria si arricchisce con un innesto di assoluto valore: Luka Ankovic, punta centrale croata classe 1996, alto 1,80 m, è ufficialmente un nuovo calciatore biancorosso. Oltre 150 presenze nei campionati professionistici europei e un palmarès che parla chiaro: Ankovic ha vinto il campionato di Serie B in Slovenia e quello di Serie B in Bosnia-Erzegovina, conquistando la promozione in entrambe le occasioni. Nell’ultima stagione ha militato nella massima serie bosniaca con la maglia del NK GOŠK Gabela, mettendosi ancora una volta in evidenza per fisicità, spirito di sacrificio e mentalità vincente.

In Italia, ha vestito le maglie di Rotonda (girone H), Atletico Uri (girone G) e Paternò (girone I) in Serie D, mostrando grande affidabilità e capacità di adattamento. In precedenza ha giocato in Slovenia e Croazia con club come NK Krško, NK Dugopolje, NK Rogaška e NK Neretva, tra Serie B e Serie C dei rispettivi paesi.

“Sono felice di tornare in Sicilia – ha dichiarato Ankovic – per l’ospitalità, il calore della gente e l’ambizione di un progetto serio. Ho vinto due campionati e voglio mettere a disposizione del Vittoria la mia esperienza e la mia fame di risultati. Lavorerò duro per ripagare la fiducia della società e dei tifosi, con l’obiettivo di segnare e contribuire al successo del gruppo.”

Entusiasta anche il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia, che ha lavorato a lungo per portare il centravanti a Vittoria:

“Ankovic è un attaccante che sa fare reparto, lottare, segnare e guidare i compagni con l’esempio. Ha un curriculum importante, ma soprattutto ha fame, determinazione e il giusto spirito per questa piazza. Siamo felici di accoglierlo e certi che possa dare molto alla causa.”

Con l’ingaggio di Luka Ankovic, il FC Vittoria continua a costruire una squadra solida, ambiziosa e pronta a lottare per traguardi importanti.