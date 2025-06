Modica – In occasione dei festeggiamenti in onore del co-patrono San Pietro, il Comando di Polizia Locale di Modica ha predisposto un piano di viabilità, come segue:

dalle ore 7:00 del 27 GIUGNO 2025 alle 02:00 del 30 GIUGNO 2025 è istituito:

a) il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in Viale Medaglie d’Oro dal civico 16 al civico32 e fino al Piazzale Gramsci, ambo i lati;

b) Il divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Conceria (controviale di Viale Medaglie d’Oro) tra i civici 31 e 55

c) Il divieto di sosta con rimozione forzata e il doppio senso di circolazione in Via Vittorio Veneto, tratto compreso tra Via Crollalanza e Via Diego Matarazzo;

d) Il divieto di sosta con rimozione forzata e il doppio senso di circolazione in Via del Mercato;

e) il divieto di sosta, con rimozione forzata, ambo i lati, in Via Fiumara tra il civico 7 e l’intersezione con Viale Medaglie d’Oro;

f) Divieto di circolazione in Via Diego Matarazzo, eccetto residenti e veicoli militari che potranno percorrere l’arteria a doppio senso di marcia;

2. Dalle 6 del 25.06.2025 alle ore 06 del 30.06.2025 è istituito:

a) Il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Largo Gramsci, eccetto veicoli Luna Park autorizzati.



3. dalle ore 06:00 del 29 GIUGNO 2025 alle 01:30 del 30 GIUGNO 2025 è istituito:

a) il divieto di transito in Via Crollalanza, eccetto residenti che potranno percorrerla a doppio senso di marcia;

b) il divieto di sosta con rimozione forzata e il doppio senso di circolazione in Via Vittorio Veneto, tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Corrado Rizzone e Via Crollalanza;

c) Il divieto di sosta on rimozione forzata e divieto di transito in Viale Medaglie d’Oro, tratto compreso tra il civico 16 e Piazza Corrado Rizzone d) Il doppio senso di circolazione solo per i residenti in Viale Medaglie d’Oro tra l’intersezione con Via Conceria e Largo Gramsci.



4. Dalle ore 18:00 del 29 GIUGNO 2025 alle 01:00 del 30 GIUGNO 2025, è istituito:

a) Divieto di sosta, con rimozione forzata, in Corso Umberto, tratto compreso tra Piazza Corrado Rizzone e Corso Garibaldi;

5. Dalle 19 del 29 GIUGNO 2025 alle 01:00 del 30 GIUGNO 2025, è istituito:

a) Divieto di transito in Corso Umberto, tratto compreso tra Piazza Corrado Rizzone e Corso Garibaldi;

6. 29 GIUGNO 2025, dalle 20:30 è istituito:

a) il divieto di transito al passaggio della processione in Corso Umberto, tratto compreso tra Corso Garibaldi e Piazza 8 Marzo.



INOLTRE:

Dalle ore 17:30 del 29 GIUGNO 2025 alle ore 01:00 del 30 GIUGNO 2025;

a) viene istituito il divieto di sosta, in ambo il lati, con rimozione forzata in:

Piazza Principe di Napoli, eccetto diversamente abili e accreditati;

Via Marchesa Tedeschi, tratto compreso tra il civico 40 e Piazza Principe di Napoli, eccetto diversamente abili e accreditati;

Piazza Corrado Rizzone;

Via Tirella, tratto compreso dal civico 1 e Via Correri, eccetto diversamente abili, giornalisti accreditati ed autorità;

Viale degli Oleandri, tra i civici 1 e 7, eccetto bus navetta;

Via Fabrizio, antistante uscita carrabile Istituto “Principi Grimaldi”, eccetto taxi ed NCC.

b) viene istituito il divieto di circolazione:



Dalle ore 17:30 del giorno 29 Giugno 2025, alle ore 01:00 del giorno 30 Giugno 2025 in: