Modica – Continuano le riconferme in casa Avimecc Modica. Dopo quella dei tecnici Enzo Distefano e Manuel Benassi e quella del capitano Stefano Chillemi e di Andrea Raso, anche il palleggiatore brasiliano Pedro Putini vestirà ancora la “camiseta” biancoazzurra anche per la prossima stagione.

Enzo Distefano affiderà per il terzo anno consecutivo (Pedro è all’Avimecc da quattro stagioni) la cabina di regia del gioco della sua squadra che punta come sempre a migliorare quanto di buono è riuscita a fare nelle scorse stagioni in serie A3.

“Essere riconfermato con la Volley Modica – dichiara Pedro Putini – è sempre bello perchè vuol dire che ho fatto qualcosa di buono anche lo scorso campionato. Quella che andrà ad iniziare sarà la mia quarta stagione a Modica e questo mi fa sentire un modicano d’adozione. Qui, mi trovo bene e la mia principale ambizione è fare sempre meglio e continuare a crescere insieme alla squadra. Negli ultimi anni – continua – siamo stati una presenza costante nei play off. Siamo cresciuti tutti insieme sotto ogni aspetto e credo che siamo pronti per il passo successivo. Sappiamo che di anno in anno il campionato di serie A3 si alza di livello, ma anche noi, come del resto le altre squadre ci stiamo attrezzando per essere sempre più competitivi. Mi aspetto che, il prossimo anno oltre a essere impegnativo sia divertente e spero di centrare un posto per disputare la Coppa Italia e di essere ancora più competitivi nei play off che sono sempre il nostro obiettivo. Credo che – conclude il palleggiatore dell’Avimecc Modica – ci siano tutti i presupposti per divertirci e fare divertire i nostri tifosi ai quali do appuntamento ad agosto”.

Tra quelli a volere fortemente la riconferma di Pedro Putini, c’è sicuramente coach Enzo Distefano, che punta ancora una volta alle qualità tecniche e umane e all’esperienza del brasiliano per continuare il percorso di crescita suo e della sua squadra.

“Sono felice e soddisfatto di avere in cabina di regia Pedro Putini anche per il prossimo anno – spiega il tecnico dell’Avimecc Modica – perchè il prossimo sarà il terzo campionato che vivremo insieme d protagonisti. Io, lo staff e la dirigenza – continua – lo consideriamo un pilastro della nostra squadra, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico che è sotto gli occhi di tutti, sia per quanto riguarda l’aspetto umano, perchè nello spogliatoio è diventato un punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Pedro non ha mai avuto esitazioni per restare a Modica e nei miei confronti, ma credo anche nei confronti della dirigenza ha sempre risposto presente. Giusto puntare su un atleta che nel suo ruolo penso sia tra i migliori del nostro girone, ma credo di tutta la serie A3 che, anche quest’anno si annuncia di altissimo livello. Sarà ancora lui il motore brasiliano della nostra squadra e – conclude Enzo Distefano – non vedo l’ora di riabbracciarlo per iniziare una nuova avventura insieme”