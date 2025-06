Ragusa – E’ in programma sabato 14 giugno alle ore 17,00, presso il ristorante Tipico di Piazza San Giovanni, nell’ambito della rassegna Extra Volume, la presentazione di “Il viaggio della principessa Mia”, fiaba teatrale, scritta dall’ex sindaco di Ragusa, Federico Piccitto. Un libro in cui Federico racconta un po’ anche se stesso, scrivendolo proprio per sua figlia. Una fiaba rivolta in particolare ai bambini, per spiegare loro in modo semplice ed intuitivo che cosa è il Diabete di tipo 1 e cosa significa convivere quotidianamente con esso. Una storia immaginata da un papà e una mamma che ogni giorno si sforzano di rendere meno faticoso e complicato il cammino di vita della propria figlia, in attesa che la ricerca compia gli ultimi fondamentali passi verso una cura definitiva. Il libro è parte di un progetto che non si ferma qua.

“Il lavoro che ho in mente prevede la realizzazione di un cartone animato – conclude Piccitto -. Con i fondi raccolti dal libro ho infatti l’intenzione di finanziare il cartone per farlo vedere nelle scuole e poi mandare fondi per la ricerca tramite la Fid (Fondazione italiana diabete)”. A dialogare con l’autore, il giornalista Michele Farinaccio.