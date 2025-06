Comiso – Sono stati programmati tutti gli interventi straordinari relativi alla pulizia e al decoro pubblico. A darne notizia, l’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano. ” Si è tenuto un incontro preciso con i responsabili della ditta Busso e del comune di Comiso, per la programmazione di interventi straordinari sul territorio. Come assessore all’ambiente – dichiara Alfano – posso dire senza tema di smentita che siamo sempre sul territorio con interventi quotidiano di scerbature e pulizia, documentati in maniera costante. Operiamo sempre tramite programmazione proprio per non lasciare scoperta alcuna zona sia di comiso, sia di Pedalino. Ultimamente – aggiunge Alfano – abbiamo fatto anche interventi massicci e radicali presso il cimitero di Comiso, proprio perchè il decoro e il rispetto per i cari defunti ci impegna sempre e non solo durante le celebrazioni ad essi dedicati, come qualcuno vorrebbe far credere.

Ma i fatti del resto, sono sotto gli occhi di chi vuole “onestamente” vedere. Adesso partiranno tutti gli interventi straordinari stabiliti in accordo in questo periodo nel quale, è molto più facile che si sviluppino incendi come purtroppo la cronaca di queste settimane ci racconta. Per cui – conclude Giuseppe Alfano- le attività che saranno svolte a Comiso sono le seguenti, per poi procedere anche sulla frazione di Pedalino dove sono già stati ripuliti tutti gli ingressi:

Interventi con TRINCIA

1. Area attorno tensostruttura – c.da Crocilla;

2. Area terreno circostante centro diurno per minori – Via Libertà;

3. Aree frontali Via delle Americhe

4. Area dietro asilo San Biagio e fino all’incrocio Crocilla

5. Area di fronte fermata bus di via Ghandi

Cigli stradali

1. Via Piave (da rifornimento Eni e fino ingresso c.da Comuni);

2. C.da Comuni (dall’ingresso fin dopo il cavalcavia per poi fare le tre strade;

3. Via Sandro Pertini (Vital carburanti e fino a rotatoria c.da Bellona)

4. Via Giovanni Paolo II (c.da Bellona);

5. Via Berlinguer

6. Via Caduti di Nassiriya;

7. Via Bufalino – Zona PIP;

8. Strada Cordia Hotel;

9. Viale Africa;

10. Via degli Aragonesi (tratto iniziale e fino a IMG Marmi);

11. Area di ricovero di Protezione Civile adiacente al CCR

Diserbo e spazzamento