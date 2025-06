Modica – “Non è mia abitudine indulgere a polemiche, preferendo il lavoro alle parole inutili e sterili. Ma nella circostanza, pur se questione di lana caprina, avverto la necessità di scrivere ringraziando paradossalmente chi, con il suo atto ispettivo, mi da l’occasione per riassumere quanto è stato fatto in due anni di assessorato al Turismo (e qualcosa la sto pure dimenticando). Modica è stata nelle fiere nazionali ed internazionali: due volte alla BIT di Milano (e una volta promuovendo un convegno assieme alla rivista Il Gambero Rosso), al TTG di Rimini, al WTM di Londra, al Free di Monaco di Baviera, a Turisma di Firenze -per due anni consecutivi e con un convegno dedicato solo a Modica-, all’ITB di Berlino e al Salon Mondial di Parigi”. A parlare è l’assessore al Turismo, Tino Antoci.

“Sempre assieme a figure imprenditoriali del nostro territorio. A Modica, – afferma l’assessore Antoci – abbiamo ospitato i più importanti destination manager d’Italia e, di recente, un evento per promuovere i nostri prodotti i tra show cooking e laboratori, completando tutto con una tavolata sociale gratuita, per i Modicani e turisti italiani e internazionali. Eventi dove non mi sembra fosse presente il consigliere Giorgio Civello, solerte nel vedere quel che succede a Noto ma molto meno attento a ciò che accade nella sua Città…

Per veicolare Modica in Italia e nel Mondo, abbiamo ospitato al Castello, Sicilia en Primeur ‘25 -110 giornalisti da tutto il Mondo qui per 3 giorni, che hanno raccontato la Città sulle loro prestigiose riviste- e, qualche mese fa, 50 giornalisti italiani del settore turismo, su iniziativa privata della nuova struttura ricettiva di Marina di Modica, accompagnati alla scoperta di San Giorgio da una guida d’eccezione: Maria Monisteri! E poi anche loro ambasciatori di Modica sui giornali, le tv e gli on line leader in Italia. Abbiamo realizzato uno speciale di 10 minuti su La7 in una trasmissione condotta da Maria Grazia Cucinotta, con tema barocco e fava cottoia presidio slow food, abbiamo ospitato la trasmissione di RAI ‘Camper estate’ alla scoperta di San Giorgio e della nostra Città e la rubrica del Tg5 ‘Gusto’ raccontando la scaccia modicana e il cioccolato (5 milioni di telespettatori).

Non dimenticando Alberto Angela sulla scalinata di San Giorgio… Il Sindaco in prima persona ha portato un video promozionale di Modica a Milano nella conferenza stampa che sanciva la Sicilia Capitale europea della Gastronomia 2025, alla presenza della stampa nazionale internazionale.

Abbiamo aperto un secondo info point in piazza Matteotti e da ultimo -ma non certo in ordine di importanza- l’annuncio della ormai imminentissima riapertura del Chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica alta. Abbiamo migliorato l’offerta di servizi al turista, facendoci finanziare un milione di euro per l’acquisto di auto elettriche, golfcar, arredo urbano smart, e bici elettriche ed è attivo un bando aperto ad imprenditori locali per la gestione di tali attrezzature. A settembre, infine, partirà una campagna pubblicitaria importante sul Comune su Modica che accoglie chi arriva con nuovi totem di benvenuto mentre entro il mese di giugno verranno installate le indicazioni stradali turistiche e cinque mappe giganti con i luoghi più importanti da visitare.

TUTTO QUESTO SENZA ATTINGERE A RISORSE DALLE CASSE COMUNALI ma da bandi dove era previsto il riconoscimento al 100% a fondo perduto della spesa fatta. Da ultimo, sull’imposta di soggiorno, nel 2024 abbiamo riscosso un +20% rispetto al 2023 già anno record: non sono stime ma un dato di fatto incontrovertibile. Sono consapevole che si può fare ancora tanto ma sminuire l’operato sul turismo del sottoscritto e dell’intera amministrazione per la non partecipazione con una ‘casetta’ (che per il consigliere questuante è evidentemente più importante di quella celeberrima in Canada…) alla prestigiosa Infiorata di Noto, svilisce e rende imbarazzante qualsiasi tipo di confronto. Rifuggo la polemica piccina e inutile; è una cifra dialettica che non mi e non ci appartiene”.