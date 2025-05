Ragusa – Alla Virtus Ragusa servono coraggio e lucidità mentale per provare a portare a casa la serie contro Piombino, che comincia domenica, alle 18, in Toscana. Ragusa, già dal primo turno dei playout, si gioca la permanenza in Serie B Nazionale: chi si aggiudica il testa a testa (al meglio delle 5 gare) è salvo, chi perde dovrà giocarsi tutto nell’ultimo atto contro Crema o Cassino. La Virtus, che ha chiuso il girone A in penultima posizione, frutto della rimonta nel girone di ritorno, arriva ai playout con una buona carica emotiva: le ultime due gare di regular season (vittoria contro Monferrato e k.o. di misura a Legnano, dopo aver condotto per 38 minuti) hanno cancellato il periodo di appannamento e ridato fiducia alla squadra.

Il Basket Golfo Piombino, invece, viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, ma nel corso della stagione ha ottenuto scalpi importanti, chiudendo al sedicesimo posto il girone B (record di 12 vinte e 24 perse). La formazione toscana ha cambiato allenatore a febbraio, con l’ingresso di Augusto Conti al posto di Formica (che aveva preso le redini dopo le dimissioni di Signorelli, di cui era vice). Ma è arrivato anche il nuovo straniero: è Sigfrido Casero-Ortiz (nato a L’Avana, ma di nazionalità belga), che in sette gare disputate ha realizzato 13,3 punti di media. E’ un play-guardia classe ‘97. Il quintetto conta pure sull’americano Tyler Cartaino, classe ’96 con doppio passaporto (11,7 punti). Fra gli italiani si è messo in luce Matteo Nicoli, ex San Vendemiano e Crema. La coppia di lunghi è composta da Ivan Onojaife e Lorenzo De Zardo (8 rimbalzi di media).

Coach Di Gregorio sta preparando l’esordio di domenica con tutti gli accorgimenti del caso: “Il primo obiettivo è pareggiare la loro intensità. Sono una squadra temibile, con giocatori di categoria e un ambiente molto caldo – spiega l’allenatore virtussino -. Ma se riusciamo a replicare in partita ciò che stiamo preparando in allenamento, avremo la possibilità di fare risultato”. “C’è un po’ di tensione, com’è normale alla vigilia di questi appuntamenti; ma va trasformata in energia positiva. Da questo momento non si può più sbagliare: dovremo andare in campo e confermare i progressi degli ultimi mesi e, ove possibile, alzare ancora un pochino l’asticella, interpretando bene gara-1 soprattutto in termini di approccio difensivo. Nelle ultime gare Piombino ha acquisito una propria identità, ma l’abbiamo fatto anche noi”.

Si gioca al meglio delle cinque gare, con gara-1 e gara-2 (martedì 13 alle 21) in Toscana. Per gara-3 ci si trasferisce venerdì 16 al PalaPadua (ore 20.30). L’eventuale gara-4 andrà in scena domenica 18 a Ragusa, l’eventuale “bella” ancora al PalaTenda di Piombino. La prima partita sarà arbitrata dai signori Di Gennaro e Rosato di Roma. Il match sarà visibile in diretta streaming per abbonati sul sito e sull’app LNP Pass.