Manca ormai poco all’evento sportivo dell’anno in Sicilia. L’isola è pronta a ospitare per la prima volta il prestigioso “Torneo delle Regioni”, la più importante rassegna di calcio giovanile nazionale giunta alla sua 61esima edizione. L’evento, che prevede la partecipazione delle categorie under 15, 17, 19 e under 23 femminile di tutta Italia – ci sarà spazio pure per l’edizione digitale “eSport” – farà tappa anche in provincia di Ragusa, con le regioni Calabria, Molise, Puglia e Liguria pronte a scendere in campo sul sintetico degli impianti ragusani e siracusani. Tutte le altre regioni d’Italia disputeranno le fasi preliminari dislocate nelle restanti province siciliane. La fase finale si giocherà invece nel suggestivo palcoscenico della città di Taormina.

Di rilievo gli obiettivi in programma: innovazione, inclusione sportiva e sociale, rispetto e messaggi di “Fair Play”, elementi che il Comitato siciliano ha sempre posto in cima a qualsiasi altro scopo. Per giungere all’importante indotto economico veicolato dal torneo. Previsti oltre 10.000 pernottamenti insieme all’attività messa in moto dalle tante strutture ricettive coinvolte per l’occasione. Per il presidente della LND Sicilia Sandro Morgana “si tratta di un evento che potrà segnare la svolta. Un sogno – aggiunge – che si realizza grazie allo sviluppo dell’impiantistica regionale negli anni.

Quando siamo arrivati alla direzione del calcio siciliano, avevamo soltanto 19 campi in erba sintetica. Con la programmazione e il lavoro quotidiano siamo cresciuti, e oggi eccoci all’ambito evento che farà tappa anche nelle splendide zone del ragusano. Devo essere sincero – ha aggiunto Sandro Morgana – moltissime delegazioni regionali hanno manifestato la volontà di venire a giocare nella provincia ragusana, affascinati dalle molteplici bellezze che questo territorio è in grado di offrire. Non è stato semplice dunque non poterlo permettere a tutti per ovvie questioni organizzative”.

A mobilitarsi per la migliore predisposizione possibile anche la delegazione Figc di Ragusa presieduta dal delegato Gino Giacchi insieme a tutta la sua squadra di componenti e collaboratori. Il primo incontro del girone C in provincia si disputerà a Pozzallo giorno 13 aprile alle ore 9.30 (stadio comunale) tra Liguria e Calabria cat. under 15. A seguire, fino al pomeriggio, scenderanno in campo anche le altre categorie oltre agli eventuali spareggi.

“Una grande – riferisce il delegato Figc ibleo Gino Giacchi – e bella responsabilità. Dare spazio a un evento così importante non capita sempre, e per questa delegazione sarà fondamentale esprimere il meglio in termini di organizzazione. Il “Torneo delle Regioni 2025″ rappresenta non soltanto una vetrina per l’intero territorio ragusano ma soprattutto una grande opportunità di crescita e confronto per le nostre società del comprensorio”.