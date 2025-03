Comiso – Il Comiso Calcio ha raggiunto l’obiettivo salvezza. La squadra del presidente Gaetano Tomasello, ha riportato il calcio a Comiso, dopo la pausa di un anno. Al suo esordio nel campionato di Prima categoria ha disputato un buon torneo. Si trova al nono posto con 24 punti e – con una giornata di anticipo – ha già raggiunto la certezza di mantenere la categoria. Il campionato si concluderà domenica e il Comiso ospiterà, per l’ultima di campionato, il Cassibile Fontane Bianche, squadra in lotta per un posto nei play off. Qualunque sia il risultato di domenica prossima il Comiso non vedrà mutata la propria classifica.

La festa di fine campionato, allo stadio “Beppe Borgese”, inizierà in anticipo. Le porte dello stadio saranno aperte fin dalle 13,30. Alle 14, i ragazzi della Scuola Calcio Fair Play saranno protagonisti di un momento di sport e condivisione, con un’esibizione davanti ai tifosi.

Alle 14,30 è in programma un piccolo spettacolo musicale dal vivo con Erkory e Domingo, fondatori dello studio di produzione “Costa Sud”. Durante l’intervallo saranno premiate alcune “vecchie glorie” del Comiso Calcio, i “capitani” di alcune squadre che, nei decenni passati, hanno dato lustro alla città.

Per l’ultima di campionato, la società ha deciso l’ingresso libero per tutti gli studenti, anche universitari.

La partita inizierà alle 15, allo stadio “Beppe Borgese”. Per l’ultima gara di campionato il presidente Tomasello, che è anche l’allenatore della prima squadra, organizza una “giornata verdarancio”. “Invitiamo i nostri giovani e tutti gli studenti a venire allo stadio – afferma – per loro l’ingresso sarà gratuito. La 22° e ultima giornata di campionato sarà un momento di festa. Alle 15 avremo un pre-partita con i ragazzi della “scuola calcio Fair Play” e altri momenti insieme”.

Tomasello traccia un bilancio della stagione. “Siamo partiti in sordina, con l’unico obiettivo di riportare il calcio a Comiso. Questa è stata una stagione di transizione, con l’unico obiettivo di mantenere il titolo di Prima categoria e di gettare le basi per il futuro. A partire da domenica inizia la seconda fase del nostro progetto. Nella prossima stagione, vogliamo conservare quanto di buono abbiamo costruito finora, rafforzando la squadra con altri giovani, tutti di Comiso, vogliosi di mettersi al servizio della squadra. C’è un piccolo gruppo dirigente che sta dando il massimo. Speriamo nella collaborazione di tanti per portare Comiso nella categoria che merita”.