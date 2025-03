Modica – Sarà la Rinascita Lagonegro, il primo avversario dell’Avimecc Modica nel primo turno dei play off promozione. La formazione lucana di Waldo Kantor, infatti, nonostante la sconfitta in tre set sul campo della capolista Sorrento, nell’ultima di regular season, ha chiuso al quarto posto in classifica con 37 punti, 4 in più dei biancoazzurri di Enzo Distefano che vincendo a Gioia del Colle si sono classificati al quinto posto.

Lagonegro, dunque, avrà il vantaggio di giocare l’eventuale gara 3 in casa. La sfida tra il sestetto lucano e l’Avimecc, forse sarà la più equilibrata di questo primo turno di spareggi. Due squadre che in questa stagione vantano un successo per parte. All’andata, infatti, al “PalaRizza” furono i “Galletti” a imporsi in quatto set, mentre al ritorno a Villa D’Agri vinse Lagonegro con identico risultato.

Coach Enzo Distefano al suo secondo anno sulla panchina dell’Avimecc con la quale ha centrato sempre i play off e quest’anno in largo anticipo e migliorando la posizione in classifica è il momento di tirare le somme prima dell’inizio dei play off.

“Abbiamo chiuso la regular season in crescendo – dichiara Enzo Distefano – e non ho nessun rimpianto per quanto abbiamo fatto, se non quello di non aver potuto cominciare la stagione con il roster al completo. Per quanto riguarda la classifica finale, infatti, abbiamo pagato le prime due giornate in cui non abbiamo avuto a disposizione ne il primo, ne il secondo opposto e quindi abbiamo dovuto riadattare completamente la formazione a quelle che erano le nostre condizioni e le nostre necessità. Abbiamo chiuso al quinto posto e questa penso sia una classifica per lo più veritiera, forse potevano chiudere al quarto posto, ma se pesiamo i valori delle squadre avversarie, probabilmente la nostra posizione è quella giusta. Non ho fatto un bilancio legato ai nostri momenti negativi dovuti a infortuni e situazioni di logistica interna che siamo riusciti a risolvere, ma – continua – sono fiero di quello che i ragazzi hanno fatto in questo campionato chiudendo al quinto posto e andando a vincere a Gioia del Colle, uno dei campi più difficili della serie A3.

Arriviamo ai play off in ottime condizioni mentali perchè abbiamo centrato i nostri obiettivi e in largo anticipo, con l’unico rammarico di non essere riusciti a qualificarci per la Coppa Italia. Ora siamo carichi e – sottolinea – con tutta la voglia di arrivare il più lontano possibile, ma alla fine sarà il campo il giudice supremo. Abbiamo sotto controllo le condizioni fisiche di tutti i giocatori che valutiamo ogni giorno con il mio staff e lo staff medico. Stiamo recuperando gli acciaccati e stiamo gestendo abbastanza bene chi ha bisogno di essere supportato. La fase finale della stagione è stata difficile un po’ per tutte le squadre e ha fatto vedere il peso di una stagione lunga e complicata.

Affronteremo una delle squadre più in forma del momento sia dal punto di vista fisico, sia da quello mentale, una squadra rinvigorita da nuove situazioni e dall’entusiasmo delle tante vittorie ottenute sul campo che la proiettano in maniera positiva ai play off. Proprio Lagonegro per le loro caratteristiche, era la squadra che volevo evitare ai play off, ma il destino ci ha messo di fronte, quindi a testa alta ci prepareremo da da oggi per gara 1 con maggiore concentrazione perchè siamo consapevoli che il nostro avversario è veramente tosto.

Si sa che, quando si arriva a questo punto della stagione non puoi che incontrare le squadre migliori e a noi forse è toccata la più forte dopo Sorrento. Lavoreremo minuziosamente per tutta la settimana – conclude Enzo Distefano – perchè sappiamo che gara 1 a Lagonegro sarà una vera battaglia”.