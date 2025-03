Vittoria – Passaggio a livello all’ingresso della città di Vittoria, l’iter resta fermo al palo. E’ quanto denuncia il consigliere comunale Giuseppe Scuderi che ha realizzato un video-denuncia in cui mette in evidenza il persistere di una serie di difficoltà non da poco per il traffico in entrata e in uscita dal centro urbano. “La chiusura del passaggio a livello, soprattutto nelle ore di punta – afferma Scuderi – blocca la circolazione veicolare, con pesanti ripercussioni per le dinamiche stradali cittadine. Ma non solo. Ci sono rischi seri per le ambulanze in transito verso l’ospedale Guzzardi.

La questione è che esiste un progetto già finanziato e che da anni si attende che l’amministrazione comunale possa muoversi verso l’unica direzione possibile, quella di sollecitare l’iter per fare in modo che lo stesso si sblocchi e che finalmente questo progetto, che consente di bypassare il passaggio a livello, possa essere attuato. Ma chi ci deve andare a Palermo per cercare di ottenere notizie sull’andamento della situazione? Dobbiamo forse farlo noi dell’opposizione? Perché non se ne parla più? Ancora una volta sproniamo l’esecutivo cittadino a dare delle risposte”.

“L’ho già fatto in varie occasioni – afferma Scuderi – per ben due volte nel 2023 con delle apposite mozioni e una volta nel 2024 con un altro atto ispettivo. Ma niente. Chiarimenti non ne sono arrivati. Sappiamo che la Regione, ai tempi della commissione straordinaria, ha esitato un elaborato progettuale, unitamente alle Ferrovie dello Stato, dove appunto si eliminava questo passaggio a livello. Ribadisco che si tratta di un progetto già finanziato e però non sappiamo che fine abbia fatto.

Ecco perché ho sollecitato l’amministrazione comunale a occuparsi delle cose che realmente contano per la città, lasciando perdere l’effimero che non porta da nessuna parte. Immaginiamo che siano necessarie delle risposte che, però, almeno per il momento, nessuno, a palazzo Iacono, sembra in grado di fornire”.