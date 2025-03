Ragusa – Il comitato provinciale Csen Ragusa, in vista della quinta edizione del concorso di danza accademica “La Sicilia, danza Csen”, comunica che si è resa necessaria la variazione della sede in cui si svolgerà la manifestazione in programma domenica 23 marzo. A seguito della improvvisa chiusura del teatro Tenda di contrada Tabuna, infatti, è stato necessario riprogrammare l’evento al palaMinardi di contrada Selvaggio, lungo la via Psaumida, impianto che sarà appositamente allestito.

Il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, ringrazia l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Peppe Cassì e, in particolare, l’assessore allo Sport Simone Digrandi, per essersi subito attivata e avere trovato una soluzione atta a consentire lo svolgimento della manifestazione. “Anche perché – aggiunge Cassisi – pure quest’anno si prevedono grandi numeri, con concorrenti provenienti da ogni parte della Sicilia, e anche oltre, ed è quindi nostro interesse fare in modo che tutto possa svolgersi nella maniera migliore, assicurando le adeguate risposte a chi verrà a trovarci e a vivere questa straordinaria esperienza. Ci daremo assolutamente da fare, come sempre, per consentire a tutti una partecipazione il più possibile in linea con le proprie esigenze”.