Scicli – Confeserfidi, il Confidi siciliano vigilato da Banca d’Italia, ha ottenuto il Rating ESG da parte della Società di Rating ESG PORTAL. È grazie ad un impegno costante e convinto per la sostenibilità e la responsabilità d’impresa che Confeserfidi ha ottenuto un punteggio lusinghiero che rientra nella classe GOLD, la classe massima del rating.

“Crediamo nella politica aziendale che rispetta e osserva i criteri ESG – afferma convinto l’Amministratore Delegato di Confeserfidi, il dottor Bartolo Mililli – e siamo convinti che quella che oggi è una strada ‘scelta’, domani diventerà necessaria per l’imprenditoria del Paese. Ecco perché come Confeserfidi, abbiamo deciso non solo di precorrerla e percorrerla ma anche di condividerla con le nostre imprese socie. Il fatto che oggi siamo il primo Confidi d’Italia ad ottenere il Rating ESG con un punteggio di classe GOLD da parte della società di Rating ESG PORTAL, è motivo di soddisfazione, la conferma che la nostra è la giusta scelta di adottare e diffondere i criteri ESG e lo sprone a continuare sulla strada della sostenibilità in azienda come via giusta da seguire”.

L’acronimo ESG (Environment, Social, Governance) rappresenta i tre pilastri fondamentali della sostenibilità aziendale: ambiente, impatto sociale e governance. Oggi investitori, istituzioni e consumatori chiedono alle aziende più trasparenza e azioni concrete su questi aspetti. Ed è in questo contesto che ESG PORTAL valuta le imprese in base alle loro performance in ambito ESG. ESG PORTAL nasce dall’esperienza di esperti del mondo imprenditoriale, accademico, giuridico ed economico-finanziario, con l’obiettivo di supportare le aziende nel percorso verso la sostenibilità e nella misurazione delle loro performance ESG.

“L’ottimo risultato raggiunto da Confeserfidi è il riflesso degli sforzi sostenuti nell’adozione di pratiche responsabili e sostenibili e un segnale forte del loro impegno per il futuro. In un periodo storico in cui la sostenibilità non è più una scelta ma una necessità, Confeserfidi ha dimostrato che è possibile coniugare performance economica e impatto positivo sulla società e sull’ambiente. L’ottenimento del Rating ESG non solo porta valore al Confidi, ma rappresenta un modello per tutte le altre realtà, ancorché soggetti vigilati che intendono misurare le proprie performance ESG e porsi degli obiettivi di sostenibilità di medio/lungo periodo”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ESG Portal, il dottor Alessandro Toschi.

“Siamo estremamente soddisfatti del prestigioso traguardo raggiunto da Confeserfidi, il primo Confidi in Italia ad ottenere il Rating ESG, peraltro con un punteggio GOLD. Questo riconoscimento rappresenta un’importante conferma dell’impegno concreto verso la finanza sostenibile, una governance responsabile e un impatto sociale positivo – dichiara il membro del Consiglio d’Amministrazione di ESG Portal, la dottoressa Delia Vindigni – Confeserfidi non si è limitata a promuovere le politiche ESG tra i propri stakeholder, in linea con le direttive di Banca d’Italia, ma ha scelto di dare l’esempio, misurando e valutando le proprie performance e i propri dati ESG per ottenere il Rating ESG. Questo atto di responsabilità e trasparenza evidenzia una chiara volontà di adottare modelli operativi sempre più sostenibili e orientati al futuro. Il percorso intrapreso da Confeserfidi è un esempio virtuoso di come le istituzioni finanziarie possano integrare i principi ESG nella propria strategia, contribuendo attivamente a un sistema economico-finanziario più sostenibile e inclusivo. Questo risultato dimostra il ruolo chiave della finanza sostenibile nel promuovere modelli di crescita responsabili e duraturi, capaci di generare valore non solo per le imprese, ma per l’intero tessuto economico e sociale. ESG PORTAL è orgogliosa di aver affiancato Confeserfidi in questo percorso e continuerà a supportare le realtà che, con visione e determinazione, perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Grazie a una gestione attenta e a strategie mirate, Confeserfidi ha ottenuto un punteggio complessivo del 71%, che le ha permesso di rientrare nella fascia GOLD della valutazione di ESG PORTAL, la fascia più alta prevista dalla società di Rating. Nel dettaglio, Confeserfidi ha ottenuto il 77% in ambito Governance, a conferma della solidità dei processi decisionali, della trasparenza e dell’adozione di best practices aziendali, il 76% in ambito sociale, dimostrando una forte attenzione verso le persone e l’inclusione. Questo valore è destinato a crescere ulteriormente grazie all’implementazione della Certificazione per la Parità di Genere. Infine, Confeserfidi ha ottenuto il 57% nella sezione ambientale, un solido punto di partenza per il rafforzamento delle strategie di sostenibilità ambientale nei prossimi anni.

“Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento del nostro impegno per una crescita sostenibile e responsabile. Continueremo a lavorare per migliorare le nostre performance ESG, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale”, ha dichiarato il dottor Dario Sirugo, ESG Advisor e Responsabile Dipartimento Commerciale e Marketing di Confeserfidi.

“L’ottenimento del Rating ESG è solo l’inizio di un percorso che ci vede sempre più impegnati nella creazione di valore per i nostri stakeholder. La sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un principio guida che integra le nostre strategie aziendali e le nostre decisioni quotidiane”, ha aggiunto la dottoressa Consuelo Pacetto, ESG Advisor di Confeserfidi.

Grazie all’ottenimento del Rating ESG, Confeserfidi si posiziona tra le aziende più virtuose in ambito ESG, confermando il proprio ruolo di riferimento nel settore e il proprio impegno verso un futuro più sostenibile.