Ragusa – Grande attesa per il match di domani, un altro scontro diretto molto importante per la squadra azzurra, che scenderà in campo e affronterà l’Akragas, match valido come 25^ giornata di campionato Serie D- Girone I (ovvero l’ottava giornata del girone di ritorno), allo stadio Aldo Campo, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

A livello di classifica, il Ragusa si trova a metà classifica (decimo posto) con 29 punti, mentre l’Akragas è al momento ultima in classifica, con 14 punti.

Di seguito la dichiarazione di mister Alessandro Erra:

“C’è entusiasmo e grande concentrazione, qualche acciacco fisiologico in squadra ma nel complesso i ragazzi si sono allenati bene e con impegno, consapevoli della grande importanza della gara di domani.

Per quanto riguarda l’avversaria, l’Akragas, non deve trarci in inganno la classifica, in quanto si tratta di una buona squadra. Al momento è in una fase di difficoltà, ciò non toglie che noi, indipendentemente dall’avversario che abbiamo di fronte, dobbiamo dare continuità ad un filotto importante, e la squadra dimostra di avere tanta voglia di stupire, e non vogliamo fermarci.

Quanta probabilità c’è domani di raggiungere la quarta vittoria consecutiva? Sicuramente dovremmo conquistarcela sul campo, con impegno, sudore, sacrificio. Una partita non scontata, il campionato è equilibrato. La partita che loro hanno giocato con il Sant’Agata si è conclusa con una sconfitta per l’Akragas, ma ha perso solo negli ultimi minuti della partita, su rigore, e questo dimostra che si tratta di una squadra che ha ancora delle possibilità di agganciare il treno play out. Noi sicuramente vogliamo dare continuità a queste tre vittorie, giochiamo a casa nostra, e dobbiamo dimostrare direttamente sul campo e con i fatti che siamo migliori degli avversari.

Guardando la classifica, ci dice che ci siamo allontanati dalla zona calda dove siamo stati all’inizio, non dobbiamo mai abbassare la guardia. Ci sono dieci partite e 30 punti in palio, e può succedere veramente di tutto, evitando di cadere nella classica “buccia di banana”, ovvero dobbiamo evitare di fare errori.

Chiedo ai miei ragazzi di affrontare la partita di domani come se fosse l’ultima, è una partita importante per noi, che ci può dare maggiore ossigeno, e vogliamo fare un appello ai tifosi affinchè possano venire numerosi a tifare sugli spalti dello stadio Aldo Campo e trascinarci verso una vittoria”.