Marina di Ragusa – Dopo un’importante opera di ristrutturazione, lo storico punto vendita Eurospar di Marina di Ragusa riapre le sue porte al pubblico presentandosi con un format completamente rinnovato e all’avanguardia. Un progetto ambizioso che ha unito innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’acquisto moderna e funzionale, sempre più vicina alle esigenze della clientela.

Il nuovo Eurospar è stato progettato con una particolare attenzione all’efficienza energetica e alla digitalizzazione. Il supermercato si avvale di attrezzature di ultima generazione, tra cui banchi refrigerati a risparmio energetico, aree deposito ottimizzate per migliorare la gestione operativa del negozio e schermi digitali per comunicare in tempo reale promozioni, novità e informazioni utili, riducendo così il consumo di carta. A rendere più sostenibile l’esperienza d’acquisto, 7 monitor stretched posizionati strategicamente sulle testate degli scaffali per aggiornare costantemente i clienti sulle offerte in corso, garantendo una comunicazione chiara e immediata sulle promozioni attive.

Inoltre, per garantire un servizio più rapido ed efficiente, sono state installate le casse self-service, che consentono ai clienti di effettuare il pagamento in completa autonomia, migliorando la fluidità del checkout.

Una delle novità più significative è l’innovativo reparto Orteria, in cui frutta e verdura sono disponibili non solo fresche, ma anche già lavate, tagliate e confezionate in loco. Inoltre, su richiesta, i clienti potranno ricevere prodotti preparati al momento, per garantire freschezza e praticità. Questo servizio esclusivo consente di acquistare insalate e piatti a base di frutta fresca, pronti per il consumo immediato e in base alle proprie esigenze.

Grande attenzione è stata riservata anche agli appassionati di vino, grazie alla nuova enoteca d’eccellenza. Qui, le etichette più pregiate sono esposte in un ambiente che ne garantisce la corretta conservazione, con un rinfrescatore di bottiglie che permette di portare il vino scelto alla temperatura ideale in pochi minuti, offrendo così un servizio esclusivo e raffinato.

Oltre all’innovazione tecnologica, il nuovo Eurospar si distingue per il suo forte legame con il territorio. L’assortimento è stato arricchito con una selezione di prodotti locali, facilmente individuabili grazie ad apposite aree dedicate. Anche il design del punto vendita richiama il paesaggio di Marina di Ragusa, con riferimenti alle sue spiagge, palme e alla storica torre della piazza principale.

Da oggi 19 febbraio, il rinnovato Eurospar è pronto ad accogliere i suoi clienti, sia quelli storici che lo hanno scelto e apprezzato per oltre 20 anni, sia i nuovi clienti che potranno scoprire un supermercato moderno, funzionale e in perfetta armonia con il contesto locale. Una riapertura che segna l’inizio di una nuova era per il punto vendita, mantenendo salda la tradizione di qualità e servizio che lo ha sempre contraddistinto.