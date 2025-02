Comiso – Le nuove procedure relative al Rentri, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, attivo dal 15 dicembre scorso, al centro dell’assemblea che è stata promossa dalla Cna di Comiso. A presenziare il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono. Ospite il sindaco, Maria Rita Schembari.

Numerosi i rappresentanti delle imprese di vari settori: c’erano meccatronici, carrozzieri, edili, ditte del movimento terra e tutti coloro per i quali s’impone la necessità di smaltire rifiuti speciali. La problematica è stata approfondita grazie all’intervento dei rappresentanti della Cna presenti in particolare attraverso l’esposizione del relatore Giuseppe Brullo, responsabile Ambiente e sicurezza Cna territoriale Ragusa.

Una serie di accenni è stata fatta in merito al bando Inail che consente alle imprese di ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di sicurezza in azienda (come, ad esempio, la sostituzione di macchine, attrezzature, ecc.) e al bando Crias, con contributi a fondo perduto fino al 35% per le imprese artigiane che investono in scorte, investimenti e attrezzature. Insomma, sono state passate in rassegna tutte le opportunità economiche di cui al momento possono godere le aziende iscritte all’albo delle imprese artigiane.

E’ stato evidenziato, altresì, il proficuo impegno profuso dall’associazione di categoria nel cercare, coinvolgendo tutti i livelli, da quello regionale sino all’ambito locale, di fornire indicazioni che consentano ai piccoli e medi imprenditori di potere contare su agevolazioni importanti per favorire la loro attività. Il tour informativo dell’associazione avrà come prossime date martedì 18 febbraio con un incontro a Chiaramonte Gulfi e giovedì 20 presso la sede Cna di Vittoria.