Entro il mese di febbraio 2025 l’Inail spiega come ottenere il bonus agricoltura fino a 130.000 euro sotto forma di contributo a fondo perduto. L’INAIL mette a disposizione delle imprese agricole e dei giovani agricoltori un’opportunità imperdibile: contributi a fondo perduto fino a 130.000 euro per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro e investire in tecnologie innovative. Le domande potranno essere presentate entro il 26 febbraio 2025 tramite la piattaforma INAIL.

Chi può accedere al Bonus Agricoltura INAIL?

Possono accedere al bando le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, inclusi i giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) in possesso di specifici requisiti di titolo di studio o esperienza nel settore. Sono esclusi i soggetti che hanno già beneficiato dei contributi INAIL nelle edizioni precedenti e coloro che hanno subito condanne per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Requisiti specifici per giovani agricoltori:

Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;

Titolo di scuola secondaria o attestati di frequenza di corsi di durata di almeno 150 ore in materie afferenti il settore agricolo;

Esperienza lavorativa nel settore agricolo di almeno 3 anni.

Quali investimenti sono finanziabili?

I contributi sono destinati a investimenti in macchinari e attrezzature volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, ridurre le emissioni inquinanti, aumentare l’efficienza energetica e ridurre i rischi di infortunio. L’importo minimo finanziabile è di 5.000 euro, mentre l’importo massimo è di 130.000 euro.

Percentuali di Contributo:

Giovani agricoltori: fino all’80% della spesa sostenuta.

Altre imprese agricole: fino al 65% della spesa sostenuta.

È possibile richiedere un anticipo fino al 70% dell’importo concesso.

Come presentare la domanda: per accedere ai fondi, è necessario attendere il “click day”: entro il 26 febbraio 2025 saranno pubblicate sul sito INAIL le istruzioni per accedere al fondo e presentare la domanda.